Mutande mestruali l’alternativa agli assorbenti che fa risparmiare fino a 3000 euro | ecco come funzionano e come sceglierle

Mutande mestruali. Non si tratta di una semplice moda o di un accessorio alternativo, ma di una scelta consapevole che sta cambiando radicalmente il modo in cui milioni di donne vivono il ciclo.Gli slip mestruali sono un’innovazione tanto semplice quanto rivoluzionaria. Realizzate con tessuti innovativi a più strati, capaci di assorbire il flusso senza compromettere la sensazione di asciutto, rappresentano un’alternativa concreta agli assorbenti usa e getta. Il loro successo si basa su tre fattori fondamentali: il risparmio economico, la riduzione dei rifiuti e l’impatto positivo sulla salute. 🔗 Ilfattoquotidiano.it - Mutande mestruali, l’alternativa agli assorbenti che fa risparmiare fino a 3000 euro: ecco come funzionano e come sceglierle Immagina di trasformare ogni gesto quotidiano in una piccola rivoluzione, dove economia, ambiente e salute si incontrano in perfetto equilibrio, con il vantaggio di un notevole risparmio. Utopia? Non proprio. Questa possibilità è più vicina di quanto si pensi, anzi, è a contatto con la pelle: parliamo delle. Non si tratta di una semplice moda o di un accessorio alternativo, ma di una scelta consapevole che sta cambiando radicalmente il modo in cui milioni di donne vivono il ciclo.Gli slipsono un’innovazione tanto semplice quanto rivoluzionaria. Realizzate con tessuti innovativi a più strati, capaci di assorbire il flusso senza compromettere la sensazione di asciutto, rappresentano un’alternativa concretausa e getta. Il loro successo si basa su tre fattori fondamentali: il risparmio economico, la riduzione dei rifiuti e l’impatto positivo sulla salute. 🔗 Ilfattoquotidiano.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

L’alternativa naturale agli Ogm: che cos’è il miglioramento genetico evolutivo - La tecnica del miglioramento genetico evolutivo non ha nulla a che fare con gli Ogm, perché è un processo naturale, che l’agricoltore può favorire, gestendo le cosiddette “popolazioni evolutive”. La spiegano in un importante libro i genetisti Salvatore Ceccarelli – già professore ordinario di Genetica Agraria presso l’Università di Perugia, che ha condotto studi presso il Centro Internazionale per la ricerca agricola in ambienti asciutti ei pressi di Aleppo per circa trent’anni – e Stefania Grando – genetista e consulente – nel libro Miglioramento genetico evolutivo: una guida per ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Elezioni, Ravenna in Comune fa la "tara" agli avversari: "Iannucci unica valida alternativa al solito andazzo" - L'ufficialità della data delle elezioni comunali, che si terranno il 25 e il 26 maggio, ha dato ulteriore spinta alla campagna elettorale per la corsa a sindaco di Ravenna. A oggi sono quattro le candidature ufficiali che si contenderanno la guida di Palazzo Merlato per la successione a Michele... 🔗ravennatoday.it

Scandi beauty: l’alternativa facile agli step della skincare coreana - Pochi step, ingredienti naturali e, soprattutto, a chilometro zero: sono le parole d’ordine della Scandi beauty, S-beauty per le affezionate della skincare nordica, perfetta alleata della quotidiana routine di bellezza, in ogni momento dell’anno. Cloudberry: bacca artica per un pieno di Vitamina C Alla base della «filosofia» della scandi beauty c’è indubbiamente il minimalismo. 🔗amica.it

Ne parlano su altre fonti

I migliori leggins e slip da indossare per correre durante il ciclo mestruale; Slip mestruali, l'alternativa easy agli assorbenti; Tu li conosci gli slip mestruali? La guida completa per chi vuole dargli un chance; Dimentica gli assorbenti usa e getta: abbiamo provato queste mutande mestruali (anche le brasiliane). 🔗Ne parlano su altre fonti

Mutande mestruali, l’alternativa agli assorbenti che fa risparmiare fino a 3000 euro: ecco come funzionano e come sceglierle - Immagina di trasformare ogni gesto quotidiano in una piccola rivoluzione, dove economia, ambiente e salute si incontrano in perfetto equilibrio, con il vantaggio di un notevole risparmio. Utopia? Non ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Mutande mestruali: quali sono i vantaggi e come sceglierle - Le mutande mestruali stanno rapidamente diventando una ... traspirabilità e resistenza agli odori, mantenendo al contempo una sensazione di asciutto e comfort. Queste mutande possono essere ... 🔗medicitalia.it