Musica | Fabrizio Moro 25 anni di carriera in tour e tappa a Contursi Terme

Fabrizio Moro continua a celebrare i suoi 25 anni di carriera con un tour estivo che toccherà alcune delle location più suggestive d’Italia. Tra le date più attese spicca quella del 7 agosto 2025 a Contursi Terme (Salerno), dove il cantautore romano farà tappa in Piazza Garibaldi per ripercorrere insieme al suo pubblico un quarto di secolo di Musica e successi.Il “Fabrizio Moro LIVE 2025” promette di essere un emozionante viaggio Musicale attraverso le canzoni che hanno segnato il percorso artistico di Moro, dagli esordi fino alle hit più recenti. Un’occasione per rivivere dal vivo l’intensità dei suoi testi e la potenza della sua interpretazione.Ad accompagnare Fabrizio Moro sul palco ci sarà la sua band, composta da Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte, per un’esperienza live carica di energia e passione. 🔗 Dopo aver infiammato Roma e Milano con due concerti-evento sold-out,continua a celebrare i suoi 25dicon unestivo che toccherà alcune delle location più suggestive d’Italia. Tra le date più attese spicca quella del 7 agosto 2025 a(Salerno), dove il cantautore romano faràin Piazza Garibaldi per ripercorrere insieme al suo pubblico un quarto di secolo die successi.Il “LIVE 2025” promette di essere un emozionante viaggiole attraverso le canzoni che hanno segnato il percorso artistico di, dagli esordi fino alle hit più recenti. Un’occasione per rivivere dal vivo l’intensità dei suoi testi e la potenza della sua interpretazione.Ad accompagnaresul palco ci sarà la sua band, composta da Danilo Molinari e Roberto “Red” Maccaroni alle chitarre, Luca Amendola al basso, Alessandro Inolti alla batteria e il Maestro Claudio Junior Bielli al pianoforte, per un’esperienza live carica di energia e passione. 🔗 Ildenaro.it

