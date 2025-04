Musica culture e racconti in viaggio con le lezioni concerto dell’Orchestra Multietnica di Arezzo

Arezzo, 29 aprile 2025 – Un'occasione per scoprire il mondo attraverso le note. A partire dal mese di maggio, l'Orchestra Multietnica di Arezzo propone una serie di incontri Musicali rivolti a gruppi di studenti di ogni età, in diversi istituti del territorio aretino.Gli appuntamenti, pensati come momenti di ascolto, condivisione e partecipazione attiva, saranno condotti direttamente dai musicisti dell'Orchestra, da anni impegnati in progetti educativi e interculturali in tutta Italia.Gli eventi sono parte integrante di "Saràbanda – laboratorio interculturale", un progetto Officine della Cultura con Fondazione CR Firenze realizzato nell'ambito della 5° edizione del Bando Partecipazione Culturale – Periferie.Durante gli incontri gli studenti avranno l'opportunità di intraprendere un vero e proprio viaggio sonoro: potranno conoscere le culture che abitano la città, la scuola e la propria classe, ascoltare storie di migrazione e di vita, scoprire strumenti Musicali inusuali e affascinanti, provenienti da ogni parte del mondo.

