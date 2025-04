Musica CCCP | l’addio live passa per Napoli l’8 luglio all’Ex Base Nato

CCCP – Fedeli alla linea è pronta a travolgere Napoli. Cresce l’attesa per l’unica tappa campana del tour finale “CCCP – Ultima Chiamata”, che vedrà Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur salire sul palco dell’Ex Base Nato l’8 luglio 2025.Dopo i due acclamati concerti-evento a Roma e Milano, la band cult degli anni ’80 intraprende questa “ultima chiamata” per salutare il proprio pubblico con l’energia e l’irriverenza che li hanno sempre contraddistinti. Un’occasione imperdibile per rivivere dal vivo i brani iconici che hanno segNato un’epoca, da “Produci Consuma Crepa” a “Io Sto Bene”, in un’atmosfera carica di storia e significato.Il concerto napoletano si inserisce in un calendario estivo che toccherà alcune delle principali città italiane, a partire da Roma (con un cambio data al 27 giugno presso la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone), per poi proseguire a Legnano (Milano), Bari (nell’ambito del Locus Festival), Piazzola sul Brenta (Padova), Rimini e Taormina. 🔗 L’onda punk filo-sovietica dei– Fedeli alla linea è pronta a travolgere. Cresce l’attesa per l’unica tappa campana del tour finale “– Ultima Chiamata”, che vedrà Giovanni Lindo Ferretti, Massimo Zamboni, Annarella Giudici e Danilo Fatur salire sul palco dell’Exl’82025.Dopo i due acclamati concerti-evento a Roma e Milano, la band cult degli anni ’80 intraprende questa “ultima chiamata” per salutare il proprio pubblico con l’energia e l’irriverenza che li hanno sempre contraddistinti. Un’occasione imperdibile per rivivere dal vivo i brani iconici che hanno segun’epoca, da “Produci Consuma Crepa” a “Io Sto Bene”, in un’atmosfera carica di storia e significato.Il concerto napoletano si inserisce in un calendario estivo che toccherà alcune delle principali città italiane, a partire da Roma (con un cambio data al 27 giugno presso la Cavea dell’Auditorium Parco dellaEnnio Morricone), per poi proseguire a Legnano (Milano), Bari (nell’ambito del Locus Festival), Piazzola sul Brenta (Padova), Rimini e Taormina. 🔗 Ildenaro.it

Su altri siti se ne discute

LIVE Addio Papa Francesco, il calcio si ferma: rinviate tutte le partite. I messaggi dei club - La Lega Serie A ha ufficializzato il rinvio delle partite in programma dopo la morte di Papa Francesco: tutti i messaggi di cordoglio La morte di Papa Francesco sconvolge il mondo. Tutto, senza esclusione di nessun ambito. Compreso il calcio, ovviamente, che nel giorno di Pasquetta si ferma e rinvia tutte le partite in programma in queste ore, tra qui ben quattro partite di Serie A. Come già accaduto in passato alla scomparsa di Papa Giovanni Paolo II, anche stavolta il calcio si ferma e a confermarlo è stata la stessa Lega Serie A con un comunicato ufficiale. 🔗calciomercato.it

Addio alla star della musica: la sua canzone più famosa ha segnato un’epoca, il triste annuncio - Roberta Flack, la celebre cantante che ha reso immortale il brano “Killing Me Softly”, è venuta a mancare all’età di 88 anni dopo una lunga malattia. La sua versione della canzone, che è stata ripresa da molti artisti, tra cui la famosa interpretazione dei Fugees, rimane uno dei suoi successi più amati. Con il suo stile unico, è riuscita a fondere soul, jazz e pop, lasciando un’impronta indelebile nella musica mondiale. 🔗thesocialpost.it

Mister Movie | Soundtrack di Biancaneve: l’elenco completo della musica nel remake live-action della Disney - Il mondo del cinema è in fermento per l'attesissima uscita di "Biancaneve", una rilettura in chiave moderna del classico Disney del 1937. Questa volta, la magia prende forma in un musical fantasy live-action diretto da Marc Webb, che promette di incantare il pubblico con una narrazione fresca e coinvolgente. L'uscita nelle sale cinematografiche è avvenuta il 21 marzo 2025, portando sul grande schermo una Biancaneve interpretata da Rachel Zegler, affiancata da un cast stellare che include Gal Gadot nel ruolo della Regina Cattiva, Andrew Burnap e altri talentuosi attori. 🔗mistermovie.it

Se ne parla anche su altri siti

Musica, CCCP: l’addio live passa per Napoli l’8 luglio all’Ex Base Nato; CCCP e il tour d’addio: «Non siamo servi del pubblico, c@zzi vostri se non vi piace»; I Cccp celebrano l'addio alle scene con l'ultimo tour; L'ultima chiamata dei CCCP-Fedeli alla linea con un film e un tour. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Musica Arrivederci, Cccp. La band dà un solenne addio. Ma in estate ci sarà la tournée - un ‘lunghissimo addio’ al pubblico. Del video, venerdì prossimo, usciranno diversi formati e a inizio estate (il 30 giugno) partirà il tour "Cccp – ultima chiamata". Sarà davvero l’ultima? 🔗msn.com