Music For Change 2025 | Annunciati i 21 Semifinalisti della Sedicesima Edizione

Music For Change 2025: La Musica Civile Pronta a Far Vibrare le SemifinaliIl viaggio della Sedicesima Edizione di Music For Change entra nel suo momento più vibrante: sono stati svelati i 21 Semifinalisti, scelti tra ben 893 aspiranti artisti. Un traguardo che testimonia, ancora una volta, l'enorme risonanza e l'impatto culturale di questo prestigioso riconoscimento europeo dedicato alla Musica impegnata, promosso da Musica contro le mafie APS.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Altre fonti ne stanno dando notizia

L’artista di origini nepesine Farnese selezionato per il Music For Change 16th Award. - Farnese, cantante e autore originario di Nepi, è stato selezionato per il Music For Change 16th Award. Si tratta di un concorso nazionale dedicato alla musica che affronta tematiche sociali ... 🔗msn.com