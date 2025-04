Musetti-Tsitsipas oggi in tv ATP Madrid 2025 | orario nuovo programma streaming

Madrid che non sono stati giocati ieri a causa del blackout che ha colpito la Spagna: tornerà nuovamente in campo l'azzurro Lorenzo Musetti, accreditato della testa di serie numero 10, il quale sarà chiamato a fronteggiare il greco Stefanos Tsitsipas, numero 17 del seeding.La sfida tra l'azzurro ed il greco sarà la terza del programma di giornata sul Manolo Santana Stadium, campo sul quale si giocherà a partire dalle ore 12.00. Si tratterà del settimo incrocio sul circuito maggiore: l'ellenico è in vantaggio per 5-1 nei precedenti, ma Lorenzo Musetti ha vinto l'ultima sfida, giocata appena 18 giorni nei quarti di finale di Montecarlo.Il match tra Lorenzo Musetti ed il greco Stefanos Tsitsipas, del torneo ATP Masters 1000 di Madrid, sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena o Sky Sport Uno (in questo caso fino alle 19.

Calendario ATP Madrid 2025 oggi: orari 23 aprile, ordine delle partite, tv, streaming - Continua il gran ballo di Madrid, a oltre 650 metri sul livello del mare, per il secondo Masters 1000 sulla terra rossa nonché quarto in generale, corrispondente anche al quinto WTA 1000 stagionale e primo, in questo caso, sul mattone tritato. Oggi si completano i primi turni femminili e iniziano quelli maschili. Se tra le donne, salvo ripescaggi, non ci sarà nessuna presenza azzurra oggi, tra gli uomini ce ne sono tre da registrare. 🔗oasport.it

Atp Montecarlo 2025, oggi Musetti-Tsitsipas: orario e dove vederla in tv - E’ il giorno della sfida Musetti-Tsitsipas all’Atp di Montecarlo 2025. Oggi, venerdì 11 aprile, l’azzurro sarà in campo contro il tennista greco nella gara valida per i quarti di finale del “Rolex Monte-Carlo Masters”, primo Masters 1000 sulla terra battuta della stagione in corso al Country Club nel Principato di Monaco. Atp Montecarlo 2025, oggi Musetti-Tsitsipas: orario e dove vederla in tv La sfida tra Lorenzo Musetti, che agli ottavi ha vinto il derby italiano contro Berrettini, e Stefanos Tsitsipas per un posto in semifinale sarà la quarta e ultima partita in programma oggi sul campo ... 🔗lapresse.it

Atp Montecarlo 2025, oggi 3 italiani in campo: orario e dove vederlo in tv - Il torneo Atp di Montecarlo 2025 oggi, lunedì 7 aprile, entra nel vivo con le partite del primo turno del tabellone maschile. Tre gli italiani in campo: sul Rainier III, dove il programma inizia alle ore 11, Lorenzo Musetti contro il cinese Yunchaokete Bu è il secondo incontro e Fabio Fognini contro l’argentino Francisco Cerundolo è il quarto; sul Court Des Princes, con inizio sempre alle ore 11, Matteo Berrettini contro l’argentino Mariano Navone è il terzo incontro in programma. 🔗lapresse.it

