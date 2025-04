Musetti non si ferma più! Partita perfetta cosa ha combinato

Musetti e il tennista azzurro ripaga l'attesa dopo il blackout di ieri: il tennista azzurro non si ferma più e conquista un'altra vittoria importante, battendo il greco Stefanos Tsitsipas in due set (7-5 7-6), guadagnandosi l'accesso agli ottavi di finale del torneo 1000 spagnolo. Dopo la straordinaria performance a Montecarlo, Musetti si ripete sulla terra rossa madrilena, un terreno che sembra essere sempre più il suo habitat naturale.La sfida con Tsitsipas: emozioni da grande tennisIl match, che ricalca il confronto recente tra i due al Monte Carlo Masters, è stato una vera battaglia, dove la qualità del gioco è stata messa in mostra in ogni angolo del campo. Nonostante un inizio difficile, con un break subito da Tsitsipas che vola sul 3-0, Musetti non si lascia intimidire.

