Musetti-de Minaur ATP Madrid 2025 | orario tv programma streaming

Musetti affronterà Alex de Minaur agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano tornerà in campo dopo aver regolato il greco Stefanos Tsitsipas al terzo turno sulla terra rossa della capitale spagnola e ora è atteso dall’insidioso incrocio con l’australiano nella rivincita della semifinale giocata un paio di settimane fa nel Principato e vinta in rimonta.L’appuntamento è per mercoledì 30 aprile, sarà il quarto incontro sul Manolo Santana Stadium a partire dalle ore 11.00 e non incomincerà prima delle ore 21.30. Ad aprire il programma di giornata sarà il confronto tra la statunitense Madison Keys e la polacca Iga Swiatek, a seguire il match tra il britannico Jack Draper e lo statunitense Tommy Paul (non prima delle ore 16.00), poi il match femminile tra la vincente di Sabalenka-Stearns e la vincente di Kostyuk-Potapova. 🔗 Oasport.it - Musetti-de Minaur, ATP Madrid 2025: orario, tv, programma, streaming Lorenzoaffronterà Alex deagli ottavi di finale del Masters 1000 di. Il tennista italiano tornerà in campo dopo aver regolato il greco Stefanos Tsitsipas al terzo turno sulla terra rossa della capitale spagnola e ora è atteso dall’insidioso incrocio con l’australiano nella rivincita della semifinale giocata un paio di settimane fa nel Principato e vinta in rimonta.L’appuntamento è per mercoledì 30 aprile, sarà il quarto incontro sul Manolo Santana Stadium a partire dalle ore 11.00 e non incomincerà prima delle ore 21.30. Ad aprire ildi giornata sarà il confronto tra la statunitense Madison Keys e la polacca Iga Swiatek, a seguire il match tra il britannico Jack Draper e lo statunitense Tommy Paul (non prima delle ore 16.00), poi il match femminile tra la vincente di Sabalenka-Stearns e la vincente di Kostyuk-Potapova. 🔗 Oasport.it

Se ne parla anche su altri siti

LIVE Sonego-De Minaur 2-6, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: dominio aussie nel 1° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE De Minaur-Sonego 2-6! Serve&volley sulla seconda, infilato dalla risposta di rovescio di ADM, che conquista il 3° break su 4 turni di battuta dell’azzurro nel primo set. 40-A Nuovo gratuito dopo il servizio, di dritto. 40-40 Seconda aggressiva e vincente. 30-40 Servizio, dritto e CLAMOROSO errore con lo smash di Sonego! 30-30 Servizio e dritto. 15-30 Finta di drop shot e chop d’approccio, passa comodamente di dritto De Minaur: per nulla sorpreso. 🔗oasport.it

Atp Madrid, Musetti batte Tsitsipas e vola agli ottavi di finale: affronterà De Minaur - Lorenzo Musetti avanza agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid. Il 23enne toscano, numero 11 del mondo e 10 del seeding, supera il 26enne greco Stefanos Tsitsipas, numero 18 del ranking Atp e 17 del tabellone, con il punteggio di 7-5, 7-6 (7-3) in un’ora e 54 minuti di gioco. Musetti affronterà domani, 30 aprile, l’australiano Alex De Minaur, numero 7 del mondo e sesta testa di serie. 🔗ilfattoquotidiano.it

LIVE Sonego-De Minaur, ATP Madrid 2025 in DIRETTA: serve un’impresa contro l’australiano - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della partita di secondo turno del Masters 1000 di Madrid che vede coinvolti l’azzurro Lorenzo SONEGO e il ‘diavolo’ Alex DE MINAUR, si gioca per accedere ai sedicesimi di finale del torneo iberico. Serve l’impresa all’azzurro per venire a capo di uno dei migliori giocatori del mondo, solido come pochi altri, che ha conquistato la prima semifinale anche su questa superficie in un torneo di questa caratura poche settimane fa nel Principato di Monaco. 🔗oasport.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Musetti-de Minaur, in palio i quarti: data, orari, precedenti; Musetti oggi agli ATP 1000 Madrid. Tra i tennisti italiani giocherà anche Berrettini; Musetti in finale a Monte-Carlo! De Minaur ko; Musetti-De Minaur, in palio la finale del Masters 1000 di Monte Carlo: quando e dove vederla. 🔗Cosa riportano altre fonti

Musetti-De Minaur all'Atp Madrid, dove vedere in tv e streaming - Musetti ritrova De Minaur due settimane dopo la semifinale di Monte-Carlo: stavolta c'è in palio un posto nei quarti di Madrid. Il match è in programma mercoledì sera, non prima delle ore 21.30, da ... 🔗sport.sky.it

Musetti-de Minaur, ATP Madrid 2025: orario, tv, programma, streaming - Lorenzo Musetti affronterà Alex de Minaur agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano tornerà in campo dopo aver regolato il ... 🔗oasport.it

Musetti-de Minaur, quando e dove vederla in tv, in palio i quarti di finale al Masters 1000 di Madrid: data, orari, precedenti, informazioni utili - TENNIS, MASTERS MADRID - Lorenzo Musetti e Alex de Minaur si sfidano agli ottavi di finale del torneo di Madrid. Tutte le informazioni utili sulla partita ... 🔗eurosport.it