Musetti batte Tsitsipas anche a Madrid e vola agli ottavi | ora sfida con De Minaur

Musetti ha sconfitto Stefanos Tsitsipas nel terzo turno del torneo Masters 1000 di Madrid e agli ottavi affronterà l'australiano Alex De Minaur. L'azzurro si è imposto sul greco in due set, col punteggio di 7-5, 7-6, in poco meno di due ore di gioco. "La voglia di vincere questa partita ha fatto la differenza" «E' stata una partita difficile, all'inizio, perchè non avevo mai provato.

Atp Madrid, Musetti batte Tsitsipas e vola agli ottavi di finale: affronterà De Minaur - Lorenzo Musetti avanza agli ottavi di finale del torneo Atp Masters 1000 di Madrid. Il 23enne toscano, numero 11 del mondo e 10 del seeding, supera il 26enne greco Stefanos Tsitsipas, numero 18 del ranking Atp e 17 del tabellone, con il punteggio di 7-5, 7-6 (7-3) in un’ora e 54 minuti di gioco. Musetti affronterà domani, 30 aprile, l’australiano Alex De Minaur, numero 7 del mondo e sesta testa di serie. 🔗ilfattoquotidiano.it

