Musei comunali domenica 4 maggio si entra gratis

Musei di Trieste rinnovano l'appuntamento con la 'domenica al museo', iniziativa del ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito ai luoghi della cultura ogni prima domenica del mese. Si tratta di un'iniziativa valida per la visita dei civici Musei che normalmente. 🔗 Triesteprima.it - Musei comunali, domenica 4 maggio si entra gratis TRIESTE - I civicidi Trieste rinnovano l'appuntamento con la 'al museo', iniziativa del ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito ai luoghi della cultura ogni primadel mese. Si tratta di un'iniziativa valida per la visita dei civiciche normalmente. 🔗 Triesteprima.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Ingresso gratuito nei musei la prima domenica del mese: come funziona e dove è valido - Domenica 6 aprile torna l’appuntamento con “Domenica al Museo”, l’iniziativa del ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali ogni prima domenica del mese. L’iniziativa, molto apprezzata dal pubblico, ha registrato il 2 marzo un’affluenza di 279.497 visitatori. Come funziona “Domenica al Museo” Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con eventuale accesso su prenotazione dove richiesto. 🔗lettera43.it

Ingresso gratuito nei musei, castelli e parchi archeologici di Bari e provincia con l'iniziativa 'Domenica al Museo' - Il 2 marzo si rinnova l’appuntamento con #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente l’ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali. Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura, con accesso su prenotazione... 🔗baritoday.it

Musei gratis domenica 2 marzo: tutte le mostre in programma e visitabili - Ingresso gratuito per tutti il 2 marzo, prima domenica del mese, negli spazi del Sistema Musei di Roma Capitale e in alcune aree archeologiche della città. Saranno aperte a ingresso libero il Parco Archeologico del Celio, dalle 7.00 alle 17.30, con il Museo della Forma Urbis, dalle ore 10.00... 🔗romatoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Musei comunali, domenica 4 maggio si entra gratis; “DOMENICA AL MUSEO”: IL 4 MAGGIO INGRESSO GRATUITO A TUTTI I CIVICI MUSEI DI TRIESTE; Musei civici, domenica 6 aprile ingresso gratuito; Primavera al Museo 2025. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Domenica 4 maggio, con la “Colazione al Museo”, il MuSA prosegue le aperture gratuite per far conoscere la storia della Giostra e del Quartiere - Arezzo, 29 aprile 2025 – Domenica 4 maggio, con la “Colazione al Museo”, il MuSA prosegue le aperture gratuite per far conoscere la storia della Giostra e del Quartiere. La visita attorno alle mura ... 🔗lanazione.it

Musei gratis domenica 4 maggio: tutte le mostre in programma e visitabili - L'elenco completo dei musei civici e dei musei statali ad ingresso gratuito in occasione della prima domenica del mese ... 🔗romatoday.it

Firenze, torna la Domenica Metropolitana con ingresso gratis nei musei - Il 4 maggio ingresso gratuito e visite guidate nei Musei Civici Fiorentini e Palazzo Medici Riccardi per i residenti nella Città Metropolitana ... 🔗msn.com