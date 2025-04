Movida violenta rissa in strada tra comitive I residenti | Prendevano le bottiglie dai cassonetti

bottiglie. Sono stati momenti di tensione quelli vissuti intorno alle 3:45 del mattino del 29 aprile in viale delle Province, a Roma, una della zona della Movida che dista pochi metri da piazza Bologna. A raccontare a RomaToday quanto successo sono diversi cittadini. 🔗 Romatoday.it - Movida violenta, rissa in strada tra comitive. I residenti: "Prendevano le bottiglie dai cassonetti" Urla, minacce e lanci di. Sono stati momenti di tensione quelli vissuti intorno alle 3:45 del mattino del 29 aprile in viale delle Province, a Roma, una della zona dellache dista pochi metri da piazza Bologna. A raccontare a RomaToday quanto successo sono diversi cittadini. 🔗 Romatoday.it

