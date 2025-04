Motorino con prestazioni oltre i limiti | Polizia Locale denuncia responsabile centro revisioni

responsabile tecnico di un centro revisione veicoli è stato denunciato dalla Polizia Locale di Bari per falso ideologico. Gli agenti, assieme a personale della Motorizzazione Civile del capoluogo pugliese, hanno effettuato alcuni controlli su un ciclomotore appena revisionato. Il mezzo. 🔗 Baritoday.it - Motorino con prestazioni oltre i limiti: Polizia Locale denuncia responsabile centro revisioni Iltecnico di unrevisione veicoli è statoto dalladi Bari per falso ideologico. Gli agenti, assieme a personale della Motorizzazione Civile del capoluogo pugliese, hanno effettuato alcuni controlli su un ciclomotore appena revisionato. Il mezzo. 🔗 Baritoday.it

Se ne parla anche su altri siti

"Arsenico oltre i limiti", ecco perchè il deposito di Contesse è stato sequestrato - Anche nel deposito di Contesse l'arsenico ha superato i limiti di legge. E per questo l'area, utilizzata come centro di stoccaggio delle terre prodotte dagli scavi per il raddoppio ferroviario ferroviario Giampilieri-Fiumefreddo, è stata sequestrata nei giorni scorsi. Lo ha annunciato il deputato... 🔗messinatoday.it

Presenza di mercurio oltre i limiti: Gros Market richiama lotti di gamberi rosa e pesce spada - Gros Market ha richiamato lotti di gamberi rosa Tirreno Fish e pesce spada Frime per eccesso di mercurio. I prodotti, potenzialmente dannosi per la salute, non vanno consumati e possono essere restituiti anche se già congelati. I lotti interessanti dall'allerta alimentare.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Smog, polveri sottili oltre i limiti: scattano anche in città le misure emergenziali - Mercoledì è stato emesso il bollettino regionale relativo alla qualità dell’aria, che evidenzia una previsione di sforamenti del livello ammesso delle polveri sottili nel territorio provinciale. Nelle giornate di giovedì e venerdì saranno pertanto in vigore le misure emergenziali antismog, in... 🔗forlitoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Motorino con prestazioni oltre i limiti: Polizia Locale denuncia responsabile centro revisioni; Frost e Milbourn: record di velocità tandem con Suzuki Hayabusa; TAILG, lo scooter cinese che sfida i limiti delle prestazioni. Guida alle caratteristiche tecniche; Ferrari F80: motore, prestazioni, foto | .it. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Motorino con prestazioni oltre i limiti: Polizia Locale denuncia responsabile centro revisioni - Il mezzo, sottoposto a una prova velocità, ha raggiunto i 66 km/h, superando il chilometraggio consentito per la sua categoria ... 🔗baritoday.it