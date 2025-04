Ilgiorno.it - Motori, rock e barbecue in stile Usa

È tutto pronto per la quarta edizione dell’Isola American Fest, che domenica animerà piazza del Carroccio. Un appuntamento per gli appassionati di, musica dal vivo ein perfettoUsa.Il programma è ricco: si comincia dalle 8 con la colazione all’Isola, accompagnata da sottofondo musicale. Alle 9 in piazza ritrovo di auto e moto e alle 10,45 partenza del tradizionale Motogiro, preceduto dalla benedizione dei mezzi. Verso le 12 in piazza Mazzucchelli pranzo a base die a suon di. Alle 14 Race Sound e alle 18 saluti finali.Contatto WhatsApp: 3286066321.