Marquez vince la Sprint Race ma cade nella gara lunga, lasciando spazio al fratello Alex Marquez, che conquista il suo primo successo in MotoGP! Commentiamo l’andamento di Pecco Bagnaia, gli errori, le strategie e le prestazioni di tutti i protagonisti della classe regina. Spazio anche al punto sulla Superbike e, infine, lo sguardo si sposta sulla Formula 1: dopo la Cina, il Mondiale si prepara a vivere il fine settimana di Miami, con tutte le aspettative su Red Bull, Ferrari e Mercedes. MotoGP, Superbike e F1: analisi completa del weekend Iscriviti al canale per non perdere i nostri approfondimenti settimanali! 🔗 Oasport.it - MOTOR ZONE – Di Marquez in Marquez a Jerez Nella nuova puntata analizziamo con Edoardo Vercellesi tutto il weekend del Gran Premio di Spagna di MotoGP: Marcvince la Sprint Race ma cade nella gara lunga, lasciando spazio al fratello Alex, che conquista il suo primo successo in MotoGP! Commentiamo l’andamento di Pecco Bagnaia, gli errori, le strategie e le prestazioni di tutti i protagonisti della classe regina. Spazio anche al punto sulla Superbike e, infine, lo sguardo si sposta sulla Formula 1: dopo la Cina, il Mondiale si prepara a vivere il fine settimana di Miami, con tutte le aspettative su Red Bull, Ferrari e Mercedes. MotoGP, Superbike e F1: analisi completa del weekend Iscriviti al canale per non perdere i nostri approfondimenti settimanali! 🔗 Oasport.it

