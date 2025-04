MotoGP Francesco Bagnaia | Ho deliberato per Le Mans due pezzi nuovi che Marquez già usava

Francesco Bagnaia archivia la giornata di test post-Gran Premio di Spagna con alcune indicazioni positive, anche se il forte vento non gli ha consentito di lavorare in maniera efficace per migliorare il suo feeling all'anteriore. Pecco, lontano dai migliori tempi non avendo mai provato il time-attack, ha però deliberato un paio di pezzi nuovi che monterà sulla sua Ducati GP25 già a Le Mans per il GP di Francia."È andata bene, anche se purtroppo con il vento che c'era oggi non si potevano fare prove di set-up. Quello è stato veramente un limite che mi ha dato un po' di fastidio, perché quando abbiamo iniziato a provare a cambiare il bilanciamento per aiutarmi nelle curve veloci, il vento si è alzato esponenzialmente con delle gran raffiche, e non mi permetteva di capire bene le differenze tra le cose che stavamo provando", racconta il tre volte campione iridato.

MotoGP, Francesco Bagnaia minimizza le preoccupazioni: “L’obiettivo era la top-10, ho molto margine” - Distacco di 1.530 dalla vetta occupata dal proprio compagno di squadra e decima posizione al termine delle pre-qualifiche. In questo modo si è concluso il venerdì di Francesco Bagnaia ad Austin, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Un venerdì particolare, fortemente condizionato dalla pioggia, con la pista che nel corso del secondo turno di prove odierno è andato ad asciugarsi con grande rapidità. 🔗oasport.it

MotoGP, Francesco Bagnaia: “Nella Sprint Race ho un limite” - Un sabato da dimenticare per Francesco Bagnaia a Lusail (Qatar), tappa del Mondiale 2025 di MotoGP. Le aspettative di Pecco erano decisamente diverse, visto anche il feeling dimostrato nel corso delle pre-qualifiche. La caduta, però, nella Q2 è andata a complicare oltremodo i piani al piemontese, iniziando la Sprint Race odierna in undicesima posizione. Poi si è palesato un limite di cui Bagnaia ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Nelle gare Sprint non riesco a superare, non so perché. 🔗oasport.it

MotoGP, Francesco Bagnaia: “Ho cercato di fare il massimo, dobbiamo colmare il gap” - Si è da poco conclusa la Sprint Race del Gran Premio di Argentina. Sul circuito di Termas de Rio Hondo non ci sono state molte sorprese ed il primo posto è stato ottenuto dal solito Marc Marquez che, con la sua Ducati ufficiale, ha condotto la gara in testa dal primo all’ultimo giro. Lo spagnolo allunga ancora in classifica generale ed aumenta il distacco con Bagnaia. Secondo posto per Alex Marquez che ha confermato la posizione della partenza. 🔗oasport.it

