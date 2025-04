Morto Joel Evans | Star Del Motocross Muore Nel Circuito del South Australia

Joel Evans perde la vita dopo un grave incidente al Gillman Speedway durante il campionato ProMX 2025. È il secondo decesso sulla stessa pista in pochi mesi. Joel Evans, celebre pilota Australiano di Motocross, è Morto in seguito a un terribile incidente avvenuto durante una gara ufficiale del campionato ProMX 2025. L’incidente è . 🔗 Mondouomo.it - Morto Joel Evans: Star Del Motocross Muore Nel Circuito del South Australia. Il campioneperde la vita dopo un grave incidente al Gillman Speedway durante il campionato ProMX 2025. È il secondo decesso sulla stessa pista in pochi mesi., celebre pilotano di, èin seguito a un terribile incidente avvenuto durante una gara ufficiale del campionato ProMX 2025. L’incidente è . 🔗 Mondouomo.it

