Morto in ospedale a 45 anni ipotesi leucemia non diagnosticata

leucemia, “incomprensibilmente non diagnosticata”, a provocare la morte di Vincenzo Russo, 45enne di Qualiano (Napoli), deceduto lo scorso 13 aprile nell’ospedale Cardarelli di Napoli. E’ questa “l’indicazione, che andrà comunque verificata e confermata dagli esami istologici, emersa oggi dall’autopsia sulla salma della vittima disposta dalla Procura di Napoli, che ha aperto un procedimento penale per omicidio colposo in ambito sanitario dopo l’esposto presentato dalla moglie di Russo”: a sostenerlo, in una nota, è Studio3A, che assiste la donna. Due i medici finora iscritti nel registro degli indagati. Russo è Morto “dopo una via Crucis durata oltre due mesi, innumerevoli accessi e visite in vari presidi ospedalieri nel vano tentativo di individuare la causa e curare i gravi problemi di salute e i terribili dolori di cui soffriva”, si legge nel comunicato, in cui viene ricostruita la vicenda così come riportato nell’esposto presentato dalla vedova dopo la morte del marito. 🔗 Anteprima24.it - Morto in ospedale a 45 anni, ipotesi leucemia non diagnosticata Tempo di lettura: 2 minutiPotrebbe essere stata una, “incomprensibilmente non”, a provocare la morte di Vincenzo Russo, 45enne di Qualiano (Napoli), deceduto lo scorso 13 aprile nell’Cardarelli di Napoli. E’ questa “l’indicazione, che andrà comunque verificata e confermata dagli esami istologici, emersa oggi dall’autopsia sulla salma della vittima disposta dalla Procura di Napoli, che ha aperto un procedimento penale per omicidio colposo in ambito sanitario dopo l’esposto presentato dalla moglie di Russo”: a sostenerlo, in una nota, è Studio3A, che assiste la donna. Due i medici finora iscritti nel registro degli indagati. Russo è“dopo una via Crucis durata oltre due mesi, innumerevoli accessi e visite in vari presidi ospedalieri nel vano tentativo di individuare la causa e curare i gravi problemi di salute e i terribili dolori di cui soffriva”, si legge nel comunicato, in cui viene ricostruita la vicenda così come riportato nell’esposto presentato dalla vedova dopo la morte del marito. 🔗 Anteprima24.it

