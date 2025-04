Morto in moto a 16 anni nel ricordo di Fede nasce una casina per i bambini I genitori | Lo portavamo spesso lì

nasce una bella iniziativa che terrà viva la memoria di Federico Para, un giovane cesenate Morto a soli 16 anni, a causa di un incidente in moto nel febbraio 2024. Il parco Ippodromo di Cesena si arricchisce di un nuovo arredo che rende l'area verde ancora più accogliente e a.

Napoli, incidente auto-moto in via Epomeo: morto centauro di 56 anni - Incidente mortale in via Epomeo questa mattina. Una Fiat Cubo che usciva da via Garzilli, si è scontrata con una moto proveniente da via Epomeo in direzione Montagna Spaccata. A... 🔗ilmattino.it

Precipita dal tetto del centro commerciale, Simone D'Arrigo morto a 16 anni. L'ultimo messaggio: «Vivo a modo mio, tanto morirò come tutti» - Cade dal lucernario di un centro commerciale - un volo di circa 15 metri - e muore poco dopo in ospedale per le ferite riportate. La vittima è Simone D'Arrigo, un ragazzo di 16... 🔗leggo.it

C'era il sospetto che avesse 'toccato' l'amico morto in moto a 14 anni, assolto dall'accusa di omicidio colposo - Messa la parola fine su una vicenda processuale dolorosa legata ad una tragedia accaduta sei anni fa. Assolto dal tribunale dei minorenni di Bologna l'amico di Sebastiano Suzzi, il 14enne morto in moto nel 2019 lungo la via Cervese, a Sant'Egidio. Il 20enne, all'epoca dei fatti 15enne, è stato... 🔗cesenatoday.it

Giacomo Bologna, chi era il 20enne morto dopo 4 giorni dallo schianto in moto contro un furgone: «Ragazzo meraviglioso, una perdita per tutti» - POSSAGNO - Sono finite le speranze. Giacomo Bologna è morto a 20 anni, dopo quattro giorni di agonia all’ospedale Ca’ Foncello. Troppo gravi le ferite riportate ... 🔗ilgazzettino.it

Giacomo Bologna è morto a 20 anni dopo 3 giorni di agonia: fatale l'incidente in moto con la sua Ducati. I nonni: «Guida da lassù tutti noi» - POSSAGNO - Finite le speranze. Giacomo Bologna è morto a 20 anni dopo l’incidente in moto di giovedì lungo via XI febbraio a Crespano di Pieve del Grappa: i medici del ... 🔗ilgazzettino.it

Muore in moto 14 anni dopo la tragedia del figlioletto - Nel maggio 2011 il figlio di 10 anni, Lorenzo, era morto dopo essere stato investito da una Fiat Punto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali, in via Vittorio Veneto. È così che diventa ... 🔗msn.com