Morto in carcere David Knezevich l' ex marito dell' ereditiera scomparsa Ana Maria Henao

David Knezevich, 37 anni, l'uomo d'affari della Florida accusato di aver rapito e ucciso l'ex moglie Ana Maria Henao, la ricca ereditiera la cui scomparsa ha attirato nei mesi l'attenzione dei media. 🔗 Today.it - Morto in carcere David Knezevich, l'ex marito dell'ereditiera scomparsa Ana Maria Henao È stato trovato senza vita nella sua cella nel Centro federale di detenzione di Miami, 37 anni, l'uomo d'affaria Florida accusato di aver rapito e ucciso l'ex moglie Ana, la riccala cuiha attirato nei mesi l'attenzione dei media. 🔗 Today.it

Scomparsa della milionaria Ana Maria Henao, morto in carcere l'ex marito David Knezevich: era accusato di averla uccisa - L'uomo, 37 anni, era detenuto in Florida con l'accusa di aver ucciso l'ex moglie scomparsa a Madrid nel 2024: le ricerche del cadavere in provincia di Vicenza ... 🔗msn.com