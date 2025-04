Morto Benedetto Ceraulo killer di Gucci | sparatoria e tragedia familiare a Pisa

Morto Benedetto Ceraulo, 63 anni, l'uomo che nel 1995 uccise l'imprenditore Maurizio Gucci e che il 22 aprile scorso ha sparato due colpi di pistola al volto contro il figlio Gaetano, 37 anni, al culmine di una lite nel giardino della casa dove abitava a Santa Maria a Monte (Pisa).Ceraulo è Morto all'ospedale di Pisa dove era ricoverato in condizioni gravi: con una pistola di piccolo calibro si era sparato in testa poco dopo avere ferito il figlio per una lite nata, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, per futili motivi: a far "perdere il controllo" al 63enne sarebbe stato un graffio all'auto fatto dal figlio. 🔗 Quotidiano.net - Morto Benedetto Ceraulo, killer di Gucci: sparatoria e tragedia familiare a Pisa , 63 anni, l'uomo che nel 1995 uccise l'imprenditore Maurizioe che il 22 aprile scorso ha sparato due colpi di pistola al volto contro il figlio Gaetano, 37 anni, al culmine di una lite nel giardino della casa dove abitava a Santa Maria a Monte ().all'ospedale didove era ricoverato in condizioni gravi: con una pistola di piccolo calibro si era sparato in testa poco dopo avere ferito il figlio per una lite nata, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, per futili motivi: a far "perdere il controllo" al 63enne sarebbe stato un graffio all'auto fatto dal figlio. 🔗 Quotidiano.net

Morto Benedetto Ceraulo, il killer di Gucci che ha sparato al figlio - Pisa, 29 aprile 2025 – E’ morto Benedetto Ceraulo, l’uomo che nel 1995 uccise Maurizio Gucci e che la scorsa settimana ha sparato due colpi di pistola al volto contro il figlio Gaetano al culmine di una lite nel giardino di casa. Ceraulo è morto a Pisa, all’ospedale di Cisanello. Da martedì della scorsa settimana era in coma, dopo essersi sparato con la stessa pistola (detenuta illegalmente) che aveva usato poco prima per sparare al figlio, che era riuscito a scappare anche se in gravi condizioni. 🔗lanazione.it

Il killer di Gucci spara al figlio e tenta il suicidio: Benedetto Ceraulo in gravi condizioni - Dopo 28 anni trascorsi dietro le sbarre per l’omicidio di Maurizio Gucci, Benedetto Ceraulo, torna tragicamente al centro della cronaca. Il 63enne, originario di Caltanissetta, avrebbe sparato al figlio Gaetano al culmine di un acceso litigio per poi rivolgere l’arma contro se stesso in un drammatico tentativo di suicidio. Il fatto è avvenuto la mattina del 22 aprile a Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa, dove Ceraulo viveva da solo da circa due anni. 🔗notizieaudaci.it

Chi è Benedetto Ceraulo, il killer di Maurizio Gucci che ha sparato al figlio e poi ha tentato il suicidio - Ha tentato il suicidio dopo aver sparato al figlio: Benedetto Ceraulo era stato condannato per l'omicidio di Maurizio Gucci nel 1995 🔗notizie.virgilio.it

