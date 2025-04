Morto Benedetto Ceraulo il killer di Gucci che ha sparato al figlio

Morto Benedetto Ceraulo, l’uomo che nel 1995 uccise Maurizio Gucci e che la scorsa settimana ha sparato due colpi di pistola al volto contro il figlio Gaetano al culmine di una lite nel giardino di casa.Ceraulo è Morto a Pisa, all’ospedale di Cisanello. Da martedì della scorsa settimana era in coma, dopo essersi sparato con la stessa pistola (detenuta illegalmente) che aveva usato poco prima per sparare al figlio, che era riuscito a scappare anche se in gravi condizioni.La lite finita in tragedia è avvenuta in via Fontine a Santa Maria a Monte: il figlio Gaetano, nei giorni scorsi, aveva scritto un post su Facebook dicendo al padre “ti perdono per il male che mi hai fatto ma non ti perdono per il male che hai inflitto a te stesso”.Ceraulo era stato raggiunto dal figlio, cxhe vive a Milano, per le vacanze di Pasqua. 🔗 Lanazione.it - Morto Benedetto Ceraulo, il killer di Gucci che ha sparato al figlio Pisa, 29 aprile 2025 – E’, l’uomo che nel 1995 uccise Maurizioe che la scorsa settimana hadue colpi di pistola al volto contro ilGaetano al culmine di una lite nel giardino di casa.a Pisa, all’ospedale di Cisanello. Da martedì della scorsa settimana era in coma, dopo essersicon la stessa pistola (detenuta illegalmente) che aveva usato poco prima per sparare al, che era riuscito a scappare anche se in gravi condizioni.La lite finita in tragedia è avvenuta in via Fontine a Santa Maria a Monte: ilGaetano, nei giorni scorsi, aveva scritto un post su Facebook dicendo al padre “ti perdono per il male che mi hai fatto ma non ti perdono per il male che hai inflitto a te stesso”.era stato raggiunto dal, cxhe vive a Milano, per le vacanze di Pasqua. 🔗 Lanazione.it

