Morto a Bologna fiori e lacrime per il giovane Bader Lo zio | Ora giustizia e verità

Bologna, 29 aprile 2025 – C'è tanta gente fra cui la fidanzata alla deposizione dei fiori nel luogo dove è Morto, in via Colombi, il giovane Bader Eddine Essefi. C'è anche lo zio Rashed che invoca giustizia oltre alle istituzioni, il Consolato di Tunisia, la Comunità islamica e naturalmente il Comune di Bologna. Il ragazzo tunisino di appena 19 anni ha perso la vita venerdì dopo una lite in strada (circostanze ancora da chiarire). "Bader - racconta il console Afif Traouli - era in Italia da quattro anni, un modello di integrazione, ora siamo in contatto con la sua famiglia in Tunisia", dove doveva tornare a luglio per il matrimonio della sorella. Massimiliano Donati Sul marciapiede dove ci sono fiori, messaggi e i pupazzetti portati nei giorni scorsi, davanti alla scritta "Bader vive", il console appone pure una corona per "esprimere la nostra solidarietà con la famiglia, gli amici, i colleghi che lo hanno conosciuto" e per "mandare un messaggio di speranza per dire che la vita è preziosa e dovremmo fare insieme tutto il possibile per salvare queste vite.

