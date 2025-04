Morte Liliana Resinovich il marito nomina due nuovi consulenti | uno seguì il caso di Emanuela Orlandi

marito di Liliana Resinovich, ha nominato due nuovi consulenti nell'ambito delle indagini sulla Morte della 63enne per la quale è oggi indagato: uno di loro ha seguito anche i casi di Emanuela Orlandi e Denise Pipitone. 🔗 Sebastiano Visintin,di, hato duenell'ambito delle indagini sulladella 63enne per la quale è oggi indagato: uno di loro ha seguito anche i casi die Denise Pipitone. 🔗 Fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

“Perché se n’è andato”. Morte Liliana Resinovich, la decisione del marito Sebastiano - A quasi due anni dalla tragica scomparsa di Liliana Resinovich, il caso torna prepotentemente sotto i riflettori, segnato da nuovi sviluppi investigativi e dall’improvvisa sparizione del marito, Sebastiano Visintin. L’uomo, 73 anni, è stato recentemente iscritto nel registro degli indagati, un evento che ha riportato in auge una vicenda che sembrava ormai destinata all’archiviazione. La svolta è arrivata dopo il deciso rifiuto del giudice per le indagini preliminari Luigi Dainotti di accettare la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura, sostenuta dalla pm Maddalena Chergia. 🔗caffeinamagazine.it

Morte Liliana Resinovich, indagato il marito: cosa ha fatto nelle ultime ore - Sebastiano Visintin indagato. Il caso di Liliana Resinovich, la 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste, ha recentemente visto nuovi sviluppi con l’iscrizione del marito, Sebastiano Visintin, nel registro degli indagati per il suo presunto coinvolgimento nella morte della moglie. L’uomo ha definitivamente rotto il silenzio dopo gli ultimi avvenimenti. 🔗thesocialpost.it

Liliana Resinovich e la vita da "star" del marito Visintin dopo la morte, l'avvocato: «Deve smetterla di andare in tv a dire sciocchezze» - «Parlo troppo in televisione e dico cose che non dovrei». Se l'era detto da solo Sebastiano Visintin, il marito di Liliana Resinovich, la donna scomparsa dalla sua casa di... 🔗leggo.it

Cosa riportano altre fonti

