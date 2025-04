Morte di Viktoriia Roshchyna | brutalità inchiesta e dubbi sull’identità in carcere

Viktoriia Roshchyna ha suscitato scalpore a livello internazionale. Secondo quanto emerso dall'indagine condotta da un consorzio di testate, il corpo della giornalista, riconsegnato all'Ucraina lo scorso febbraio, presentava evidenti segni di brutalità e violenze, con l'orribile rimozione di alcuni organi. Dettagli dell'inchiesta Sulla base dei resoconti forniti da fonti mediche . L'articolo Morte di Viktoriia Roshchyna: brutalità, inchiesta e dubbi sull'identità in carcere è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine.

La Russia restituisce il corpo di Viktoriia Roshchyna senza organi e con segni di tortura - Viktoriia Roshchyna è stata restituita cadavere alla famiglia dopo essere stata torturata a lungo nei cambi di prigionia russi per mesi e mesi 🔗ilgiornale.it

Viktoriia Roshchyna, la giornalista ucraina catturata dai russi morta soffocata. «Tolti gli organi per nascondere segni delle torture» - Viktoriia Roshchyna, la giornalista ucraina catturata nell'Ucraina orientale, occupata dai russi, nel 2023 e trovata morta un anno dopo, è stata uccisa e torturata e le sono stati tolti... 🔗ilmessaggero.it

Viktoriia Roshchyna, la denuncia dell’Ucraina: «Il suo corpo senza organi e con segni di tortura» - Secondo quanto riportato da un’indagine condotta dalle autorità ucraine, il corpo della giornalista 27enne Viktoriia Roshchyna, morta mentre era detenuta in Russia, mostrava evidenti segni di torture e risultava privo di alcuni organi interni. La notizia è stata diffusa da Ukrainska Pravda, testata per cui la reporter lavorava in qualità di freelance. Roshchyna è stata catturata nel luglio 2023 mentre indagava su crimini di guerra nei pressi di Zaporizhzhia. 🔗lettera43.it

