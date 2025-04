Morte della 32enne in moto omicidio stradale e omissione di soccorso | arrestato il prete

della 32enne morta per un incidente in moto, dopo l'analisi dei filmati e gli accertamenti compiuti sull'auto del sacerdote che avrebbe investito la ragazza. Nella mattinata.

Bari, prete indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso della rugbista 32enne Fabiana Chiarappa; la moto di lei fuori strada dopo l'impatto - A soccorrerla i suoi stessi colleghi del 118 con cui si sarebbe dovuta incontrare; sul corpo della giovane è stata disposta l'autopsia Un prete è indagato nella morte della 32enne rugbista Fabiana Chiarappa, morta la sera del 2 aprile in un incidente stradale sulla strada 172 che collega Turi 🔗ilgiornaleditalia.it

Un prete indagato per omicidio stradale per la morte di Fabiana Chiarappa, soccorritrice 118 - L’uomo secondo l’ipotesi investigativa avrebbe travolto sulla strada tra Turi e Putignano la ragazza, che era probabilmente caduta dalla moto ma ancora viva, ed è scappato senza prestarle soccorso 🔗repubblica.it

