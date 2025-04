Morte del Papa il sindaco | Lo avremmo invitato al seicentesimo della Madonna del Fuoco

della Chiesa". Il sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, omaggia in apertura del Consiglio comunale di martedì Papa Francesco a pochi giorni dalla sua scomparsa. "avremmo voluto invitarlo per i 600 anni della Madonna del Fuoco"

Papa Francesco, sindaco Portacomaro: “Dolore e stupore per la sua morte” - Portacomaro, in provincia di Asti, e’ la terra in cui è nata la famiglia di Papa Francesco. E oggi piange il pontefice. Le parole del sindaco Alessandro Balliano: “Grande dolore. Non ci aspettavamo la morte del Papa”. Servizio di Raffaella Frullone The post Papa Francesco, sindaco Portacomaro: “Dolore e stupore per la sua morte” first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it

Lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, l’ordinanza del Sindaco Mastella - Tempo di lettura: < 1 minutoCon ordinanza, allo scopo di garantire l’osservanza del Lutto nazionale, deliberato dal Consiglio dei Ministri, in ragione della scomparsa di Papa Francesco, il sindaco Clemente Mastella ha disposto: – il divieto su tutto il territorio comunale della diffusione di musica – e in genere di emissioni sonore – sia generate da apparecchiature, sia prodotta dal vivo con la presenza di dj o musicisti, all’esterno di tutte le tipologie di locali e pubblici esercizi, nei giorni 23, 24 e 25 aprile fino al termine dei funerali del Pontefice che si terranno con inizio ... 🔗anteprima24.it

La morte di papa Francesco, il cordoglio del sindaco: "Ha portato una ventata di modernità e coraggio nella Chiesa" - "Papa Francesco è tornato alla Casa del Padre. È la notizia di questi minuti che sta facendo il giro del mondo. Il cordoglio è unanime per questo Pontefice davvero 'Pastore' che in anni tumultuosi ha saputo portare una ventata di modernità e coraggio nella Chiesa e nel secolo, usando un... 🔗riminitoday.it

Il sindaco Italia: “vi racconto la telefonata con Papa Francesco, lui molto legato a Siracusa per la Madonna delle Lacrime” - Il sindaco Italia racconta la telefonata con Papa Francesco e il legame con Siracusa e la Madonna delle Lacrime. 🔗siracusanews.it

Foiano della Chiana piange Papa Francesco: il ricordo del Sindaco Jacopo Franci - Il Sindaco Jacopo Franci e l'intera comunità di Foiano della Chiana esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, avvenuta questa mattina, 21 aprile 2025 giorno di Pasquetta nella ... 🔗lanazione.it

Città in lutto per Papa Francesco. Il sindaco: "Parlava al cuore". Pd: "Guidati dalla sua umanità" - Cordoglio unanime, il mondo delle imprese: "Coerente senso di giustizia, uomo di pace". Sgarbi: "Andarsene il giorno dopo la Resurrezione significa legarsi al destino di Cristo". 🔗msn.com