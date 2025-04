Morta travolta da un albero davanti ai figli piccoli | procura dispone consulenza sui crolli del 2024

procura di Roma ha deciso di disporre una consulenza su tutti gli alberi caduti nel 2024, e in particolare su quello che a dicembre ha ucciso la 45enne Francesca Ianni. 🔗 Ladi Roma ha deciso di disporre unasu tutti gli alberi caduti nel, e in particolare su quello che a dicembre ha ucciso la 45enne Francesca Ianni. 🔗 Fanpage.it

Travolta da un'auto davanti al centro commerciale, morta a Roma la 19enne Daniela Gambardella - È stata travolta da un’ auto mentre attraversava la strada davanti al centro commerciale in cui lavorava. Tragedia intorno all’una in via Laurentina , nel quadrante sud a Roma . La diciannovenne Daniela Gambardella, originaria di Salerno , è morta investita da una macchina che procedeva in direzione centro . Al volante un pensionato di 72 anni che si è fermato a prestare i primi soccorsi . Per... 🔗feedpress.me

Soccorritrice morta in moto, il prete l'avrebbe travolta senza fermarsi. Il sacerdote: «Non mi sono accorto di nulla» - Soccorritrice morta in moto: il prete l'avrebbe travolta senza fermarsi. Un sacerdote della provincia di Bari è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso in relazione... 🔗quotidianodipuglia.it

Morta in incidente nel Barese, prete indagato: l’avrebbe travolta e non si sarebbe fermato - Un sacerdote della provincia di Bari è indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso in relazione all'incidente in cui la sera del 2 aprile è morta la 32enne Fabiana Chiarappa, soccorritrice del 118 e rugbista, sulla strada che collega i comuni di Turi e Putignano. Secondo quanto accertato dalle indagini, la 32enne era in sella alla sua moto quando sarebbe stata colpita da un'auto, guidata dal sacerdote, che l'ha fatta finire fuori strada. 🔗tg24.sky.it

