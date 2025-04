Morta l’ex deputata Angela Francese otto giorni di agonia dopo l’incidente stradale

Morta oggi in ospedale a Grosseto dopo otto giorni di agonia, in seguito a un terribile incidente stradale, Angela Francese, 75 anni, ex parlamentare Pci e dirigente del partito in Campania, nel 1987 divenne segretaria dell'Ufficio di presidenza della Camera, dove collaborava con Nilde Iotti.Il giorno di Pasquetta, il 21 aprile, era in auto con il fratello, e lungo l'Aurelia, all'altezza del Chiarone nei pressi di Capalbio, in Maremma, sono rimasti coinvolti in uno scontro frontale. La donna e il fratello erano stati portati all'ospedale Misericordia di Grosseto.Lei, in condizioni gravissime, è stata ricoverata in rianimazione e subito sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Francese era originaria di Secondigliano, storico quartiere di Napoli, ma dagli anni Settanta viveva a Melito con la famiglia. 🔗 Lanazione.it - Morta l’ex deputata Angela Francese, otto giorni di agonia dopo l’incidente stradale Capalbio (Grosseto), 29 aprile 2025 – E’oggi in ospedale a Grossetodi, in seguito a un terribile incidente, 75 anni, ex parlamentare Pci e dirigente del partito in Campania, nel 1987 divenne segretaria dell'Ufficio di presidenza della Camera, dove collaborava con Nilde Iotti.Il giorno di Pasquetta, il 21 aprile, era in auto con il fratello, e lungo l'Aurelia, all'altezza del Chiarone nei pressi di Capalbio, in Maremma, sono rimasti coinvolti in uno scontro frontale. La donna e il fratello erano stati portati all'ospedale Misericordia di Grosseto.Lei, in condizioni gravissime, è stata ricoverata in rianimazione e subito sposta a un delicato intervento chirurgico.era originaria di Secondigliano, storico quartiere di Napoli, ma dagli anni Settanta viveva a Melito con la famiglia. 🔗 Lanazione.it

Morta dopo un incidente stradale l'ex deputata Pci Angela Francese - Morta oggi in ospedale a Grosseto dopo otto giorni di agonia, in seguito ad un violento incidente stradale, Angela Francese, 75 anni, ex parlamentare Pci e dirigente del partito in Campania, nel 1987 divenne segretaria dell'Ufficio di presidenza della Camera, dove collaborava con Nilde Iotti. Il giorno di Pasquetta, il 21 aprile, era in auto con il fratello, e lungo l'Aurelia, all'altezza del Chiarone nei pressi di Capalbio (Grosseto), in Maremma, sono rimasti coinvolti in uno scontro frontale.

