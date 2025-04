Morta dopo un intervento il Ministero della Salute chiede una relazione alla Regione Campania

della, la 38enne di Gaeta Morta in una clinica privata di Caserta dopo un intervento di chirurgia plastica. 🔗 Proseguono le indagini sul decesso di Sabrina Nar, la 38enne di Gaetain una clinica privata di Casertaundi chirurgia plastica. 🔗 Fanpage.it

Bimba di 8 anni morta dopo un intervento alle tonsille - AGI - Tragedia ad Alghero: una bambina di 8 anni è morta ieri sera dopo che era stata operata all'ospedale civile della città sarda. La piccola era stata operata giovedì sera nel reparto di Otorino per la rimozione delle tonsille e l'intervento era perfettamente riuscito. Intorno alle 18, di ieri, però, le condizioni della bambina si sono improvvisamente aggravate, pare in seguito a una emorragia, ha riferito l'Unione Sarda. 🔗agi.it

Simonetta Kalfus morta dopo una liposuzione, indagato il chirurgo. La condanna già un anno prima e l'intervento: «Hanno tolto grasso ovunque» - Simonetta Kalfus è morta a 62 anni all'ospedale Grassi di Ostia pochi giorni dopo aver effettuato un intervento di liposuzione e ora è indagato il chirurgo che ha effettuato... 🔗leggo.it

Morta dopo un intervento di liposuzione, indagini su due medici e un anestesista - AGI - Sono in corso indagini su tre sanitari in relazione alla morte della donna di 62 anni, Simonetta Kalfus, deceduta il 18 marzo all'ospedale Grassi di Ostia in seguito a un'operazione di liposuzione eseguita presso una struttura privata romana qualche giorno prima. Si tratta del medico che ha operato la donna nello studio in zona Tuscolana, di un anestesista e del medico dell'ospedale di Pomezia dove la 62enne si era recata prima di andare al Grassi. 🔗agi.it

Morta dopo un intervento, il Ministero della Salute chiede una relazione alla Regione Campania - Proseguono le indagini sul decesso di Sabrina Nardella, la 38enne di Gaeta morta in una clinica privata di Caserta dopo un intervento di chirurgia plastica ... 🔗fanpage.it

Sabrina Nardella morta in una clinica casertana, ministero Salute chiede relazione a Campania - Il ministero della Salute ha chiesto una relazione alla Regione Campania su quanto accaduto in una clinica privata di Caserta, dove si era recata una paziente residente a Gaeta per ... 🔗ilmattino.it

Si sente male subito dopo l’intervento estetico, Sabrina è morta a 38 anni: lascia 2 figli - Si chiamava Sabrina Nardella la donna di 38 anni, di Gaeta, morta dopo un intervento di chirurgia effettuato a Caserta. 🔗msn.com