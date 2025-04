Morta dopo un incidente stradale l’ex deputata Pci Angela Francese

Morta oggi in ospedale a Grosseto dopo otto giorni di agonia, in seguito ad un violento incidente stradale, Angela Francese, 75 anni, ex parlamentare Pci e dirigente del partito in Campania, nel 1987 divenne segretaria dell’Ufficio di presidenza della Camera, dove collaborava con Nilde Iotti. Il giorno di Pasquetta, il 21 aprile, era in auto con il fratello, e lungo l’Aurelia, all’altezza del Chiarone nei pressi di Capalbio (Grosseto), in Maremma, sono rimasti coinvolti in uno scontro frontale. La donna e il fratello sono stati portati all’ospedale Misericordia di Grosseto. Lei, in condizioni gravissime, è stata ricoverata in rianimazione e subito sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Francese era originaria di Secondigliano, storico quartiere di Napoli, ma dagli anni Settanta viveva a Melito con la famiglia. 🔗 Anteprima24.it - Morta dopo un incidente stradale l’ex deputata Pci Angela Francese Tempo di lettura: < 1 minutooggi in ospedale a Grossetootto giorni di agonia, in seguito ad un violento, 75 anni, ex parlamentare Pci e dirigente del partito in Campania, nel 1987 divenne segretaria dell’Ufficio di presidenza della Camera, dove collaborava con Nilde Iotti. Il giorno di Pasquetta, il 21 aprile, era in auto con il fratello, e lungo l’Aurelia, all’altezza del Chiarone nei pressi di Capalbio (Grosseto), in Maremma, sono rimasti coinvolti in uno scontro frontale. La donna e il fratello sono stati portati all’ospedale Misericordia di Grosseto. Lei, in condizioni gravissime, è stata ricoverata in rianimazione e subito sottoposta a un delicato intervento chirurgico.era originaria di Secondigliano, storico quartiere di Napoli, ma dagli anni Settanta viveva a Melito con la famiglia. 🔗 Anteprima24.it

