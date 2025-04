Moratti senza filtri | Inter stanca e confusa il Napoli ha la marcia giusta per lo scudetto

Moratti, voce autorevole e sempre vicina alle sorti del club, ha rilasciato delle dichiarazioni sull'Inter 🔗Pianetamilan.it L'ex presidente Massimo, voce autorevole e sempre vicina alle sorti del club, ha rilasciato delle dichiarazioni sull'

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Cesari senza filtri: «Protocollo preistorico, il gol dell’Inter con la Fiorentina è colpa di questo. E sugli errori del VAR…» - di Redazione JuventusNews24Cesari risponde senza filtri alle polemiche arbitrali: il commento dell’ex arbitro dopo quanto successo nell’ultima giornata Graziano Cesari, ex arbitro, ha parlato delle polemiche arbitrali in Serie A, tra cui il primo gol dell’Inter contro la Fiorentina, che ha fatto discutere molto i tifosi della Juve e delle altre squadre. ERRORI DEL VAR – «Introdurrei subito il VAR a chiamata, perché si alleggerirebbe anche il compito degli arbitri. 🔗juventusnews24.com

Lautaro senza filtri in diretta dopo i quarti di Champions col Bayern: “L’Inter ha due co****ni così” - Lautaro Martinez è euforico dopo aver visto l'Inter conquistare la semifinale di Champions a seguito dei quarti col Bayern Monaco. L'attaccante argentino si lascia andare senza filtri in diretta: "Abbiamo due co****ni così".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Parma Inter, nerazzurri senza sosta: al “Tardini” senza 72 ore di riposo previste dalla Fifa - di RedazioneParma Inter, i nerazzurri, dopo il pareggio nel derby, saranno costretti a scendere in campo senza le 72 ore canoniche di riposo consigliate dalla Fifa L’Inter, dopo il pareggio nel derby, sarà costretta a giocare a Parma senza le 72 ore canoniche di riposo consigliate dalla Fifa. Carlo Ancelotti aveva già sollevato una polemica a riguardo quando dichiarò: “Non giocheremo mai più una partita con meno di 72 ore di riposo. 🔗internews24.com

Se ne parla anche su altri siti

Adriano e i retroscena della biografia: Alcol e depressione dopo la morte di mio padre, l'Inter voleva mandarmi in una clinica; Massimo Moratti conta due stelle e mezzo per l'Inter: Saremmo già a 25 senza quello che sappiamo; Adriano, l’Inter e la sua storia: La morte di papà la fine, avevo un buco nell’anima; Chi sarà il nuovo presidente dell’Inter al posto di Steven Zhang dopo il passaggio a Oaktree. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Massimo Moratti senza mezzi termini sul momento negativo dell’Inter - L'imprenditore dice la sua sulle motivazioni che hanno portato i nerazzurri a un momento di flessione nel momento clou della stagione. 🔗msn.com

Inter, Marotta senza filtri: che messaggio al Barça! - Il presidente dell’Inter, Beppe Marotta, parla senza filtri dopo l’approdo della squadra di Inzaghi in semifinale di Champions: messaggio al Barça. Dopo l’impresa compiuta ieri sera ai danni del ... 🔗spaziointer.it

Moratti critico: "Con me non si parlò mai di Triplete prima di vincerlo, all'Inter ha fatto male parlarne" - L`Inter non ha più la possibilità di conquistare il Triplete, dopo l`eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Milan, e rischia di non vincere neanche il campionato,. 🔗msn.com