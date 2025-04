Monza una panchina bianca per non dimenticare le vittime del lavoro

Monza – Una panchina bianca che ricorda il dramma delle vittime sul lavoro è stata inaugurata ieri in piazza Garibaldi a Monza, nell’aiuola a pochi passi dal Tribunale, proprio di fronte alla panchina rossa dedicata alle donne vittima di violenza. Un colore che ancora una volta è simbolo di un messaggio: il candore di chi per adempiere al proprio dovere e guadagnarsi da vivere, si è ritrovato invece a subire incidenti fatali per la propria vita. La data di inaugurazione è stata volutamente coincidente con la Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro, richiamando alla partecipazione le istituzioni politiche comunali, le sigle sindacali confederate della provincia, e i vertici di Anmil (Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro). “Oggi viviamo in Italia una situazione per cui ci sono come minimo tre vittime del lavoro di media al giorno – dichiara amareggiato Ivan Ghironzi, presidente di Anmil Monza e Brianza –. Ilgiorno.it - Monza, una panchina bianca per non dimenticare le vittime del lavoro Leggi su Ilgiorno.it – Unache ricorda il dramma dellesulè stata inaugurata ieri in piazza Garibaldi a, nell’aiuola a pochi passi dal Tribunale, proprio di fronte allarossa dedicata alle donne vittima di violenza. Un colore che ancora una volta è simbolo di un messaggio: il candore di chi per adempiere al proprio dovere e guadagnarsi da vivere, si è ritrovato invece a subire incidenti fatali per la propria vita. La data di inaugurazione è stata volutamente coincidente con la Giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul, richiamando alla partecipazione le istituzioni politiche comunali, le sigle sindacali confederate della provincia, e i vertici di Anmil (Associazione nazionale mutilati e invalidi del). “Oggi viviamo in Italia una situazione per cui ci sono come minimo tredeldi media al giorno – dichiara amareggiato Ivan Ghironzi, presidente di Anmile Brianza –.

