Monumenti Aperti Benevento e Cerreto Sannita le protagoniste della XXIX edizione

Monumenti Aperti è una delle principali manifestazioni culturali italiane dedicate alla valorizzazione del patrimonio storico-artistico nazionale. Promossa da Imago Mundi insieme a partner istituzionali e locali, l'iniziativa coinvolge ogni anno numerose città italiane e migliaia di volontari, studenti, guide e cittadini.

