Montoro più verde e curata Diana | Impegno costante per superare le criticità del passato

criticità legate alla manutenzione del verde. 🔗 Avellinotoday.it - Montoro più verde e curata, Diana: "Impegno costante per superare le criticità del passato" "In questi giorni ho ricevuto numerose segnalazioni riguardo l’erba alta in diverse aree del paese. Ringrazio i cittadini per il loro senso civico e desidero rassicurarli: l’Amministrazione, insediatasi da 10 mesi, è pienamente consapevole dellelegate alla manutenzione del. 🔗 Avellinotoday.it

Città più verde e curata: scattato il piano sfalci del Comune con oltre 2500 interventi - 2500 interventi distribuiti su oltre 360 aree verdi della città, per un totale di oltre 1 milione e 310 mila metri quadrati di verde pubblico da mantenere in perfetto ordine. Questo è il piano di sfalci stagionali del Comune di Udine che preso il via già dal mese di aprile e arriverà fino al... 🔗udinetoday.it

San Siro, i paletti del Municipio 7: “Più posti popolari e verde diffuso” - Milano – Il progetto del nuovo San Siro presentato lo scorso 11 marzo da Milan e Inter al Comune non convince fino in fondo il Municipio 7, una delle due zone del decentramento – con il Municipio 8 – interessata alla riqualificazione dell’area dove ora ci sono lo stadio Meazza, il parcheggio dell’impianto e il Parco dei Capitani. La Giunta del Municipio 7, presieduta da Silvia Fossati, ha messo nero su bianco una serie di osservazioni alla Giunta comunale e ai due club per modificare il progetto che prevede la realizzazione di un nuovo stadio rossonerazzurro e la rifunzionalizzazione ... 🔗ilgiorno.it

Viale Trieste senz’auto . Tutto nuovo e più verde, con parcheggio multipiano - Bello, accogliente, con molto verde, pari alla metà del costruito, tra alberi e arbusti, e senza più l’ombra di un’auto parcheggiata. Per ora sono questi gli elementi ben chiari a chi ha ascoltato ieri, il sindaco Andrea Biancani mentre illustrava, per sommi capi, l’idea di come vorrebbe riqualificare viale Trieste. Il condizionale è d’obbligo perché la giunta Biancani, non ha ancora un progetto di massima in mano. 🔗ilrestodelcarlino.it

