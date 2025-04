Montoro la sinistra torna a casa | inaugurata la sede AVS il primo maggio

primo maggio apre la casa della sinistra Montoro-Valle dell'Irno.La sede è in piazza "Michele Pironti" della frazione capoluogo, vicino al municipio. È un'iniziativa promossa da esponenti di sinistra Italiana ed Europa Verde che hanno avviato l'esperienza positiva di AVS, Alleanza Verdi e. 🔗 Avellinotoday.it - Montoro, la sinistra torna a casa: inaugurata la sede AVS il primo maggio Ilapre ladella-Valle dell'Irno.Laè in piazza "Michele Pironti" della frazione capoluogo, vicino al municipio. È un'iniziativa promossa da esponenti diItaliana ed Europa Verde che hanno avviato l'esperienza positiva di AVS, Alleanza Verdi e. 🔗 Avellinotoday.it

Approfondimenti da altre fonti

Se ne parla anche su altri siti

Confronto e formazione: a Montoro al via il progetto Pensare la politica; Nocera, le proposte di Alleanza Verdi Sinistra al Governo Meloni. 🔗Ne parlano su altre fonti

Montoro, bomba davanti ad una casa a Sant'Eustachio: indagini in corso - Paura questa notte alla frazione Sant'Eustachio di Montoro. Un bomba è stata fatta ... ha mandato in frantumi i vetri delle finestre della casa. Momenti di tensione tra i residenti. 🔗msn.com

Sinistra Italiana, a Montoro parte la Scuola di formazione politica - .Una scuola di formazione politica promossa da Sinistra Italiana. E’ l’appuntamento in programma l’11 e il 12 Aprile a Montoro presso la struttura “Agriospitalità”, dal titolo “Pensare Politica”. 🔗corriereirpinia.it

A Montoro la Scuola di Formazione Politica Sinistra Italiana - Rispetto a tale analisi Sinistra Italiana e Unione Giovani di Sinistra presentano ... del disprezzo per le regole della convivenza civile. L’11 e il 12 Aprile a Montoro presso la struttura ... 🔗irpinianews.it