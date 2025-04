Laprimapagina.it - Montone celebra la storia del lavoro con una conferenza sull’Altotevere

In occasione della Festa dei Lavoratori, il borgo umbro diospita un appuntamento culturale di grande valore: mercoledì 30 aprile, alle ore 17:30 presso l’Auditorium San Fedele, si terrà la“Il movimento dei lavoratori in Altotevere dalle origini agli anni ‘50”, a cura dello storico Alvaro Tacchini.Conosciuto per il suo impegno nella ricerca storica e nella valorizzazione della memoria collettiva dell’Altotevere, Tacchini offrirà un viaggio nellasociale del territorio, raccontando lotte sindacali, mobilitazioni contadine, conquiste civili e trasformazioni economiche che hanno coinvolto la comunità locale a cavallo tra Otto e Novecento. Un racconto che, pur concentrandosi sull’area altotiberina, si inserisce nel più ampio contesto delladelin Italia. 🔗 Laprimapagina.it