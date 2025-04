Montesilvano e Pescara più vicine | attivata la nuova linea V1 – La Verde

Montesilvano e Pescara con l’avvio ufficiale della linea di trasporto pubblico “V1 – La Verde”, gestita dalla TUA (Trasporto Unico Abruzzese).Il nuovo collegamento collega il Pala Dean Martin di Montesilvano con Piazza della Repubblica a Pescara, attraversando la Via Castellammare, conosciuta anche come “Strada Parco”, arteria strategica dell’area metropolitana. La prima corsa inaugurale è partita puntualmente alle ore 6.25 da Pescara, segnando l’inizio di un servizio che promette di essere capillare, efficiente e frequente.Nei giorni feriali, la linea “V1 – La Verde” offrirà corse ogni 10 minuti, dalle 6.25 alle 21.30, mentre nei giorni festivi le partenze saranno garantite ogni 30 minuti. Il servizio è pensato per rispondere alle esigenze di pendolari, studenti e cittadini, migliorando sensibilmente i collegamenti tra le due città costiere. 🔗 Laprimapagina.it - Montesilvano e Pescara più vicine: attivata la nuova linea “V1 – La Verde” Partito un nuovo capitolo per la mobilità urbana tracon l’avvio ufficiale delladi trasporto pubblico “V1 – La”, gestita dalla TUA (Trasporto Unico Abruzzese).Il nuovo collegamento collega il Pala Dean Martin dicon Piazza della Repubblica a, attraversando la Via Castellammare, conosciuta anche come “Strada Parco”, arteria strategica dell’area metropolitana. La prima corsa inaugurale è partita puntualmente alle ore 6.25 da, segnando l’inizio di un servizio che promette di essere capillare, efficiente e frequente.Nei giorni feriali, la“V1 – La” offrirà corse ogni 10 minuti, dalle 6.25 alle 21.30, mentre nei giorni festivi le partenze saranno garantite ogni 30 minuti. Il servizio è pensato per rispondere alle esigenze di pendolari, studenti e cittadini, migliorando sensibilmente i collegamenti tra le due città costiere. 🔗 Laprimapagina.it

Su altri siti se ne discute

Sequestrate 1.500 magliette da calcio vintage contraffatte tra Pescara e Montesilvano, due denunciati [VIDEO] - La guardia di finanza del Comando provinciale ha posto sotto sequestro, tra Pescara e Montesilvano, circa 1.500 maglie da calcio, pubblicizzate come "vintage", riportanti i loghi originali di club di Serie A degli anni ‘80 e ‘90, e oltre 3mila cartellini ed etichette in tessuto. L'operazione... 🔗ilpescara.it

Scontro tra più auto sull'asse attrezzato, code chilometriche verso Pescara - Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio di venerdì 14 febbraio, lungo l’asse attrezzato in direzione Pescara, nei pressi del centro commerciale Ipercoop, come riporta ChietiToday. Si tratta di un tamponamento che ha coinvolto più veicoli, causando disagi significativi alla... 🔗ilpescara.it

Ucciso a 17 anni a Pescara, condannati gli assassini. La nonna: “Loro vedranno il sole, il mio Thomas non più” - È arrivata la sentenza di condanna per i due ragazzi, all'epoca 16enni, che nel 23 giugno 2024 uccisero un coetaneo, Thomas, colpendolo con 25 coltellate nel parco ‘Baden Powell' di Pescara. I giudici del Tribunale per i minorenni dell'Abruzzo li hanno condannati a 19 anni e 4 mesi e a 16 anni di reclusione.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Bus elettrici su Strada Parco, Pescara e Montesilvano più vicine; Vivere a Montesilvano: mare e collina a due passi da Pescara; Dove mangiare gli arrosticini a Pescara e dintorni. I migliori indirizzi scelti da; Covid-19, anche a Pescara al via lo screening di massa: tamponi gratuiti dall'11 gennaio, ecco dove e come prenotarsi. 🔗Se ne parla anche su altri siti