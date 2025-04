Montecchio guida il progetto Umbria Green Route | nasce un anello ciclabile tra castelli natura e mobilità sostenibile

Montecchio si afferma come comune capofila di "Umbria Green Route", il nuovo progetto turistico che coinvolge anche Orvieto e Baschi. I tre Comuni umbri hanno vinto il bando nazionale "Bici in Comune", promosso da Sport e Salute in collaborazione con Anci, ottenendo un finanziamento complessivo di 61mila euro.L'iniziativa prevede la realizzazione di un anello ciclabile di circa 80 chilometri, pensato per collegare organicamente i tre territori attraverso un percorso immerso in paesaggi mozzafiato: antichi castelli, boschi e scorci naturali che raccontano la storia del cuore verde d'Italia. Il tracciato si integrerà inoltre con due delle principali direttrici della mobilità dolce in Europa e in Italia: la Ciclovia del Sole (EuroVelo 7) e la Ciclovia Italia Coast to Coast.Oltre alla realizzazione del tracciato e all'installazione di segnaletica fisica e digitale, il progetto prevede la creazione di hub "bike-friendly" per favorire la fruizione dei percorsi non solo da parte dei turisti, ma anche dei residenti.

