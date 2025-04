Montecatini Val di Cecina | il sindaco Auriemma esprime soddisfazione per il sostegno alle edicole locali

sindaco Francesco Auriemma si è detto estremamente soddisfatto per il recente risultato ottenuto a favore delle edicole locali. In seguito alla notizia che il distributore di giornali stava valutando di escludere diverse edicole della Val di Cecina, compresa quella di Montecatini, dal ciclo di. 🔗 Pisatoday.it - Montecatini Val di Cecina: il sindaco Auriemma esprime soddisfazione per il sostegno alle edicole locali IlFrancescosi è detto estremamente soddisfatto per il recente risultato ottenuto a favore delle. In seguito alla notizia che il distributore di giornali stava valutando di escludere diversedella Val di, compresa quella di, dal ciclo di. 🔗 Pisatoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Montecatini Val di Cecina: il sindaco lancia un contest fotografico per valorizzare il comune - Con l'arrivo dell'estate e la crescente affluenza turistica, il sindaco di Montecatini Val di Cecina, Francesco Auriemma, ha dato il via a un'iniziativa davvero interessante: un contest fotografico aperto a tutti! L'idea è semplice ma efficace: inviare le proprie foto del Comune, utilizzando... 🔗pisatoday.it

Montecatini Val di Cecina: un invito alla scoperta con e-bike! gratuitamente - Il Sindaco di Montecatini Val di Cecina, Francesco Auriemma, è entusiasta di annunciare un'iniziativa imperdibile per gli amanti della natura e dell'avventura: un tour guidato gratuito in E-Bike attraverso le splendide colline e i pittoreschi borghi del nostro comune. L’iniziativa avrà luogo ogni... 🔗pisatoday.it

Montecatini Val di Cecina, 5 nuove stazioni di ricarica per bici elettriche: "Un passo avanti per la mobilità sostenibile" - "E' ufficiale: il nostro comune compie un importante passo verso la promozione della mobilità sostenibile con l'installazione di cinque nuove stazioni di ricarica per bici elettriche", afferma il sindaco di Montecatini Val di Cecina, Francesco Auriemma. Di queste, quattro sono state realizzate... 🔗pisatoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

montecatini val di cecina: il sindaco auriemma esprime soddisfazione per il sostegno alle edicole locali; Montecatini Val di Cecina: il sindaco lancia un contest fotografico per valorizzare il comune; Atti di vandalismo nel parco di Montecatini VdC, il Sindaco: Rispetto degli spazi pubblici; Giani a Montecatini Val di Cecina: Presto lavori di somma urgenza. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Nonna e nipote scomparsi a Montecatini Val di Cecina, sopralluogo di Giani sui luoghi del disastro - MONTECATINI VAL DI CECINA – Il presidente Eugenio Giani si è recato nella giornata del 28 settembre a Montecatini Val di Cecina per un sopralluogo con il sindaco Francesco Auriemma nei luoghi ... 🔗msn.com

L’ex sindaco davanti a Francesco: "Mi chiese di pregare per lui" - Luca Baroncini, ex sindaco di Montecatini, ricorda con una certa commozione le occasioni in cui ha potuto incontrare di persona Papa Francesco, in queste ore cariche di tristezza per la scomparsa ... 🔗lanazione.it

Il regista Veronesi a spasso con il sindaco - I paesaggi e qui scorci di Montecatini Val di Cecina in un film per il grande schermo, magari firmato dal regista Giovanni Veronesi. Un desiderio espresso dal sindaco Francesco Auriemma. 🔗msn.com