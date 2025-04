Monte Pergola riparte il cantiere | consegna entro l’estate 2026

Sono ufficialmente ripartiti i lavori nella galleria "Monte Pergola" del Raccordo Autostradale 2 "di Avellino". Dopo l'affidamento al nuovo appaltatore, Consorzio Stabile Infratech, lo scorso 27 marzo, questa mattina si è svolto un sopralluogo tecnico con la partecipazione del Sottosegretario alle Infrastrutture Tullio Ferrante, del responsabile Anas Campania Nicola Montesano e delle autorità locali."Un obiettivo importante raggiunto in tempi a dir poco sfidanti", ha dichiarato Montesano, annunciando l'intenzione di consegnare entro l'estate 2026 una canna della galleria moderna, sicura e adatta anche ai mezzi pesanti.Il progetto prevede un nuovo rivestimento in calcestruzzo armato, l'ampliamento delle corsie con banchine carrabili, nuovi by-pass, impianti tecnologici all'avanguardia e misure avanzate di sicurezza.

