Montascale e servoscala | alleati per l’autonomia e la mobilità

mobilità e ridotta autonomia dovuti a disabilità temporanee o permanenti, la casa può trasformarsi in un ambiente difficile da vivere. Le scale, in particolare, possono diventare un ostacolo di non poco conto, limitando l’autonomia e la libertà di movimento. Fortunatamente oggi si hanno a disposizione soluzioni efficaci e su misura, . 🔗 2anews.it - Montascale e servoscala: alleati per l’autonomia e la mobilità In presenza di problemi die ridotta autonomia dovuti a disabilità temporanee o permanenti, la casa può trasformarsi in un ambiente difficile da vivere. Le scale, in particolare, possono diventare un ostacolo di non poco conto, limitandoe la libertà di movimento. Fortunatamente oggi si hanno a disposizione soluzioni efficaci e su misura, . 🔗 2anews.it

Approfondimenti da altre fonti

Tesla Cybertruck, il prezzo scende di 10mila dollari (e aumenta l'autonomia) - Ufficiale la nuova versione Long Range a singolo propulsore posteriore del mastodontico pickup elettrico 🔗wired.it

Trump e i dazi agli alleati: non è guerra commerciale, è sabotaggio atlantico - Nel suo ritorno alla Casa Bianca, Donald Trump ha alzato nuovi dazi contro prodotti europei e asiatici, parlando come sempre di “America First” e di industrie da difendere. Ma dietro la solita retorica muscolare si nasconde qualcosa di più profondo: un attacco diretto allo spirito dell’Alleanza Atlantica, quello che tiene insieme l’Occidente da oltre settant’anni. Nessuno si illuda: non è solo economia. 🔗thesocialpost.it

Focus Salute – Salute intima, spermidina e acido ialuronico alleati - MILANO (ITALPRESS) – È possibile aiutare le cellule a fare meglio la manutenzione ordinaria e straordinaria? E farlo con principi attivi naturali? Nel settantasettesimo numero di Focus Salute, format di Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, illustra le proprietà della spermidina, sostanza presente in ogni cellula in cui aiuta il mantenimento della struttura (citoscheletro) e potenzia le capacità riparative, ottimizzando la salute della mucosa vestibolare e della cute vulvare, in sinergia con l’acido ialuronico. 🔗unlimitednews.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Montascale o servoscala: qual è la scelta migliore oggi? Scoprilo ora! - Un montascale o un servoscala possono aumentare di molto l’autonomia in casa di anziani e persone con mobilità ridotta permettendo loro di raggiungere il ... 🔗infocilento.it

Montascale - le caratteristiche tecniche - Secondo la vigente normativa il montascale, o servoscala, è consentito in sostituzione agli ascensori, nel caso in cui non sia possibile installarli, per superare quote possibilmente non superiori ai ... 🔗disabili.com

Montascale per disabili: funzionalità, requisiti e agevolazioni fiscali - Milano, 23 Aprile 2025. Le barriere architettoniche, come per esempio le scale e i dislivelli, rappresentano un ostacolo all’autonomia e alla libertà di movimento delle persone disabili, sia negli spa ... 🔗adnkronos.com