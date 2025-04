Monrif torna l’utile Ricavi digitali in crescita

Milano, 29 aprile 2025 – Un utile consolidato di 0,2 milioni di euro, in netto miglioramento rispetto alla perdita di 1,6 milioni dell'anno precedente. Si è chiuso con questo risultato positivo l'esercizio 2024 per il gruppo Monrif, secondo quanto risulta dalla Relazione Finanziaria annuale, approvata ieri dal consiglio di amministrazione. I Ricavi consolidati del 2024, come specifica un comunicato del gruppo, sono risultati pari a 141,2 milioni di euro. In netto miglioramento il margine operativo lordo consolidato che ha raggiunto i 17,7 milioni di euro, in crescita del 13,6% sull'anno precedente. In calo i costi operativi che nell'esercizio 2024 si sono attestati a 76,7 milioni di euro, contro gli 80,9 milioni del 2023 (-5,3%). In diminuzione il costo del lavoro, che ha registrato una flessione del 7,8%.

