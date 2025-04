Monreale Salvatore Calvaruso confessa davanti al gip e chiede perdono | “Sono stato aggredito e ho sparato”

Salvatore Calvaruso, il 19enne del quartiere Zen di Palermo, indagato per la strage di sabato sera a Monreale, si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al gip ma ha reso dichiarazioni spontanee con le quali ha ammesso di aver sparato e ha chiesto perdono alle famiglie delle vittime. 🔗 , il 19enne del quartiere Zen di Palermo, indagato per la strage di sabato sera a, si è avvalso della facoltà di non rispondereal gip ma ha reso dichiarazioni spontanee con le quali ha ammesso di aver sparato e ha chiestoalle famiglie delle vittime. 🔗 Fanpage.it

Su altri siti se ne discute

Sparatoria a Monreale, Salvatore Calvaruso confessa: “Sono stato io, sono addolorato” - Monreale sconvolta, il 19enne Salvatore Calvaruso confessa la sparatoria davanti al GIP. Il giovane si dice addolorato e racconta la sua versione dei fatti (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

Strage Monreale, Salvatore Calvaruso confessa: «Ho sparato io». Chi è il killer 19enne. Caccia a quattro complici - Salvatore Calvaruso è l'autore reo confesso della strage di Monreale (Palermo), nella quale sono stati uccisi Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo di 26... 🔗leggo.it

Salvatore Calvaruso, il 19enne fermato per la strage a Monreale confessa di aver sparato e poi non risponde. Caccia a 4 complici - Salvatore Calvaruso è il nome del 19enne tra gli autori della strage di Monreale (Palermo), nella quale sono stati uccisi Salvatore Turdo di 23 anni, Andrea... 🔗ilmessaggero.it

Cosa riportano altre fonti

Monreale, Salvatore Calvaruso confessa davanti al gip e chiede perdono: Sono stato aggredito e ho sparato; Strage di Monreale, confessa il 19enne fermato: «Ho sparato»; Sparatoria Monreale, reo confesso in carcere a Palermo: si cercano l’altro esecutore e le 2 pistole; Ho sparato io: confessa il 19enne fermato per il triplice omicidio di Monreale, poi tace davanti al pm. 🔗Ne parlano su altre fonti

Chi è Salvatore Calvaruso, 19 anni, reo confesso della strage di Monreale: cresciuto allo Zen di Palermo tra armi, boxe e neomelodici - Calvaruso è un ragazzino cresciuto per strada nel quartiere difficile di Palermo. Davanti ai carabinieri non ha retto nemmeno mezzora. «Sì, ho sparato», ha detto in lacrime, salvo poi fare dietrofront ... 🔗corriere.it

«Ho sparato per difendermi»: Salvatore Calvaruso in lacrime dopo la strage di Monreale - Ha confessato poche ore dopo aver sparato in mezzo alla folla uccidendo due ventenni e ferendo gravemente altre tre persone, una delle quali è poi ... 🔗msn.com

Strage Monreale, Salvatore Calvaruso confessa: «Ho sparato io». Il killer 19enne incastrato da un amico - Salvatore Calvaruso è l'autore reo confesso della strage di Monreale (Palermo), nella quale sono stati uccisi Salvatore Turdo di 23 ... 🔗msn.com