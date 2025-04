Monreale l' audio sulla strage | Cos' è successo davvero

Monreale (Palermo), e poi avrebbe chiesto perdono alle famiglie delle vittime. Il giovane dello Zen si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha confermato di avere sparato esplodendo diversi colpi di pistola. Era con un amico, che non è ancora stato identificato. Avvalendosi della facoltà di non rispondere il gip non ha potuto fare domande all’indagato. Ma ha ribadito di essere "dispiaciuto".Intanto su Tik Tok gira un audio in cui un testimone avrebbe raccontato cosa è successo poco prima della sparatoria. Nell'audio un ragazzo parla con un amico. 🔗 Liberoquotidiano.it - Monreale, l'audio sulla strage: "Cos'è successo davvero" Tra le lacrime, rendendo dichiarazioni spontanee davanti al gip di Palermo, Salvatore Calvaruso, avrebbe ammesso, come si apprende, di avere sparato diversi colpi di pistola nella notte tra sabato e domenica, dopo una rissa nel centro di(Palermo), e poi avrebbe chiesto perdono alle famiglie delle vittime. Il giovane dello Zen si è avvalso della facoltà di non rispondere ma ha confermato di avere sparato esplodendo diversi colpi di pistola. Era con un amico, che non è ancora stato identificato. Avvalendosi della facoltà di non rispondere il gip non ha potuto fare domande all’indagato. Ma ha ribadito di essere "dispiaciuto".Intanto su Tik Tok gira unin cui un testimone avrebbe raccontato cosa èpoco prima della sparatoria. Nell'un ragazzo parla con un amico. 🔗 Liberoquotidiano.it

Il far west di Monreale: in un audio su Tik Tok la ricostruzione della strage - C'è un audio di un giovane che su Tik Tok racconta la strage di Monreale avvenuta tra sabato e domenica in cui sono morti tre giovani. Un racconto che secondo gli investigatori ricostruisce quanto accaduto la notte tra sabato e domenica. Il giovane nell'audio parla con un amico e racconta ciò che sarebbe avvenuto prima e durante la sparatoria.

Spunta l'audio sulla strage di Monreale, su TikTok il racconto di un testimone della lite finita in tragedia - Strage di Monreale: l'audio di un presunto testimone potrebbe contribuire a ricostruire la vicenda. Cosa sta circolando sui social 🔗notizie.virgilio.it

Sparatoria di Monreale, l'audio su Tik Tok con il racconto della strage. Calvaruso: "Sono stato aggredito, poi ho sparato" - Palermo, 29 aprile 2025 – Spunta un audio sulla strage di Monreale: il racconto postato su Tik Tok da un ragazzo ch spiega all'amico tutti i dettagli della sparatoria che sabato notte ha causato la morte di tre giovani e il ferimento di altri due. Nella traccia audio, i dettagli di ciò che sarebbe avvenuto prima e durante la sparatoria. Intanto il 19enne Salvo Calvaruso – arrestato per il triplice omicidio e accusato di strage – avrebbe raccontati agli inquirenti di essere stato aggredito con caschi e bottiglie dopo una animata discussione con dei ragazzi che lo accusavano di guidare in ...

Sparatoria di Monreale, l’audio su Tik Tok con il racconto della strage. Calvaruso: “Sono stato aggredito, poi ho sparato” - Il 19enne accusato di triplice omicidio ha raccontato la sua versione dei fatti al gip. L’arresto non è ancora stato convalidato. Gli inquirenti hanno trovato sui social un vocale con i dettagli di qu ... 🔗quotidiano.net

Strage Monreale, su TikTok il video che racconta la tragedia: «Un colpo di casco, poi le pistole. Salvo mi è morto tra le braccia» - C'è un audio di un giovane che su TikTok racconta la strage di Monreale in cui sono stati uccisi Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo. Un racconto che secondo gli ...

Spunta l'audio sulla strage di Monreale, su TikTok il racconto di un testimone della lite finita in tragedia - Strage di Monreale: l'audio di un presunto testimone potrebbe contribuire a ricostruire la vicenda. Cosa sta circolando sui social e cosa racconta ... 🔗virgilio.it