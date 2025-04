Monreale i tre giovani uccisi con 20 colpi esplosi forse da più armi | vittime e fermato non si conoscevano

vittime della strage di Monreale, in Sicilia, sarebbero state uccise in tutto da venti colpi sparati, molto probabilmente, da più di un'arma. Le indagini dei carabinieri hanno svelato che il ragazzo fermato, Salvatore Calvaruso, e i tre ragazzi uccisi non si conoscevano. 🔗 Le tredella strage di, in Sicilia, sarebbero state uccise in tutto da ventisparati, molto probabilmente, da più di un'arma. Le indagini dei carabinieri hanno svelato che il ragazzo, Salvatore Calvaruso, e i tre ragazzinon si. 🔗 Fanpage.it

Su altri siti se ne discute

Sparatoria a Monreale: tre giovani uccisi in piazza, due feriti gravi. Fermato un 19enne - Tragedia a Monreale: tre giovani uccisi in una sparatoria per futili motivi. Fermato un 19enne, la comunità sotto shock. Monreale (PA), 29 aprile 2025 – È una comunità sconvolta quella di Monreale, alle porte di Palermo, dove nella notte tra domenica e lunedì si è consumata una tragedia che ha strappato la vita a tre giovani. Le vittime sono Salvatore Turdo, 23 anni, Andrea Miceli, 26 anni, e Massimo Pirozzo, anch’egli 26enne. 🔗puntomagazine.it

Monreale a lutto, una processione per i tre giovani uccisi: rose bianche sul segno degli spari - Un silenzio quasi irreale. Una rabbia composta, rotta solo da qualche singhiozzo. Così questo pomeriggio i cittadini di Monreale hanno voluto rendere omaggio ai tre giovani uccisi nella notte tra sabato e domenica. Una processione lenta che è iniziata intorno alle tre e non si è più interrotta... 🔗palermotoday.it

Monreale: rissa in piazza, uccisi tre giovani nella notte - Salvatore Turdo di 23 anni, Massimo Pirozzo, 25 anni, Andrea Miceli, 26 anni, sono morti durante lo scontro tra due gruppi di giovani che si sarebbero affrontati davanti a decine di persone nella centrale piazza Duomo a Monreale, in provincia di Palermo L'articolo Monreale: rissa in piazza, uccisi tre giovani nella notte proviene da Firenze Post. 🔗.com

Ne parlano su altre fonti

A Monreale e ovunque, dal dramma violenza si esce insieme; Sparatoria a Monreale, assassino confessa ma poi non risponde. Caccia ai complici; Un fiume di luci tra le vie di Monreale: una fiaccolata per i 3 ragazzi uccisi; Fiori a Monreale per i tre ragazzi uccisi. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Monreale a lutto, una processione per i tre giovani uccisi: rose bianche sul segno degli spari - Un gruppo spontaneo di circa 400 persone si è ritrovato sul luogo della tragedia. Amiche e amici delle vittime chiedono rispetto per il loro dolore, ma anche una risposta da parte delle istituzioni. U ... 🔗palermotoday.it

Strage di Monreale, i papà dei due cugini morti: “Uccisi come animali, non so se riusciremo ad andare avanti” - "Non si può morire così, uccisi come animali", parla Giacomo Miceli, il padre di Andrea che insieme al cugino Salvatore Turdo è morto nella ... 🔗fanpage.it

Tre giovani uccisi nella notte. Uno riesce a proteggere la fidanzata prima di morire - Prima il lancio di tavoli e bottiglie, poi i colpi d'arma da fuoco. Il racconto dei testimoni. Annullata la 399° edizione della festa del Ss. Crocefisso. Fuori pericolo i due feriti ... 🔗msn.com