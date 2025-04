Monreale brilla per Masino Salvo e Andrea | un immenso abbraccio d’amore

Monreale questa sera, in occasione della fiaccolata organizzata in memoria dei tre giovani tragicamente scomparsi(Monrealelive.it) 🔗 Monrealelive.it - Monreale brilla per Masino, Salvo e Andrea: un immenso abbraccio d’amore Un'onda di commozione e partecipazione ha travoltoquesta sera, in occasione della fiaccolata organizzata in memoria dei tre giovani tragicamente scomparsi(live.it) 🔗 Monrealelive.it

Su altri siti se ne discute

Strage Monreale, su TikTok il video che racconta la tragedia: «Un colpo di casco, poi le pistole. Salvo mi è morto tra le braccia» - C'è un audio di un giovane che su TikTok racconta la strage di Monreale in cui sono stati uccisi Salvatore Turdo, Andrea Miceli e Massimo Pirozzo. Un racconto che... 🔗leggo.it

Monreale a lutto, dolore per Massimo e Salvo - Monreale si è svegliata con una delle notizie peggiori degli ultimi tempi. Due giovani vite spezzate, violenza sempre più dilagante, giovani che lottano per la vita in ospedale. Stamattina, quando ci siamo recati sul luogo della sparatoria, la scena che si è presentata davanti ai nostri occhi era raccapricciante. Sangue, colpi di pistola ovunque, sedie […] (Monrealelive.it) 🔗monrealelive.it

Andrea Miceli ha portato in salvo la fidanzata prima di morire a Monreale, il gesto di uno dei ragazzi uccisi - Il gesto eroico di Andrea Miceli, uno dei tre ragazzi uccisi nella rissa con colpi di pistola a Monreale 🔗notizie.virgilio.it