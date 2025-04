Monopoli era giustamente ossessionato dai possibili abusi su minori

Monopoli era ossessionato da possibili abusi sui minori, ma era una sua chiave di lettura. D'altra parte un pubblico ministero non ha l'ossessione di capire se dietro un giovane che spaccia qualche grammo di droga vi sia una rete più ampia?".È proseguita anche ieri l'arringa difensiva per Monopoli, assistente sociale imputato nel processo sui presunti affidi illeciti a Bibbiano, per il quale il pm Valentina Salvi ha chiesto 11 anni e mezzo di condanna. L'avvocato Nicola Canestrini si è soffermato sullo stress lavorativo che lamentavano nel maggio 2018 alcune operatrici dei servizi sociali: "Nel gruppo si lavorava tanto su situazioni che non potevano essere considerate carte da cui lasciar cadere la penna a orari prestabiliti". Di burnout ne parlò anche Cinzia Magnarelli, che patteggiò la pena, e una collega, pur convenendo con lei, le replicò in chat: "Si fa un'esperienza che tutti dovrebbero fare.

