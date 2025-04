Monica Setta arriva una nuova parodia al GialappaShow

arriva una nuova simpatica parodia di Monica Setta al GialappaShow: a vestire i panni della conduttrice è ancora Giulia VecchioL'articolo Monica Setta, arriva una nuova parodia al GialappaShow proviene da Novella 2000. 🔗 Novella2000.it - Monica Setta, arriva una nuova parodia al GialappaShow unasimpaticadial: a vestire i panni della conduttrice è ancora Giulia VecchioL'articolounaalproviene da Novella 2000. 🔗 Novella2000.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

A GialappaShow arriva la parodia di Monica Setta, intanto lei rivela: “In ospedale, operata d’urgenza” - La parodia di Monica Setta e le sue parole post ricovero L'articolo A GialappaShow arriva la parodia di Monica Setta, intanto lei rivela: “In ospedale, operata d’urgenza” proviene da Novella 2000. 🔗novella2000.it

MONICA SETTA: “I MIEI LEGALI HANNO SCRITTO A TV8. IN ESTATE TORNO IN PRIMA SERATA SU RAI2” - “Storie di donne al bivio torna a giugno e luglio in prima serata”. A confermarlo all’Ansa è la padrona di casa del talk di Rai2, la giornalista Monica Setta, che parla dell’imitazione su Tv8. È stata una stagione record. Il programma ha funzionato in ogni collocazione portandosi, tre punti e mezzo sopra la media di rete. Ingredienti metaforicamente a chilometro zero, cioè poco costosi ma di qualità. 🔗bubinoblog

Monica Setta operata d’urgenza, la foto dall’ospedale: “Dolori che non mi lasciavano respirare” - La conduttrice ha pubblicato alcune foto dall'ospedale sui social, dando notizia delle sue condizioni di salute che l'hanno costretta a un'operazione d'urgenza.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Silvia Toffanin è la nuova imitazione di Vincenzo De Lucia nel video con Vincenzo Comunale; Generazione Z di Monica Setta continua a crescere e arriva al 5% di share medio; Monica Setta compie 60 anni e arriva in prima serata su Rai 2; Storie di donne al bivio, ospiti di stasera 27 agosto. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Monica Setta commenta la sua imitazione e torna in prima serata - Setta commenta: "Centinaia di messaggi parlano di bodyshaming (...) Ho fatto scrivere dagli avvocati a TV8 per evitare la deriva social" ... 🔗davidemaggio.it

L’imitazione di Monica Setta al GialappaShow è esilarante, ma la giornalista è in ospedale: ecco cosa ha avuto - Mentre il pubblico rideva divertito per l'imitazione di Monica Setta fatta da Giulia Vecchio, la conduttrice veniva operata d'urgenza. La nuova stagione di GialappaShow ha regalato uno dei momenti più ... 🔗donnapop.it

Monica Setta commenta la sua imitazione a Gialappa Show - Ecco le dichiarazioni della conduttrice, che a giugno tornerà in tv con la nuova edizione di Storie di donne al bivio. Parla Monica Setta In queste ore a tornare al centro dell’attenzione mediatica è ... 🔗msn.com