Monaci Piccini e Marzucchi Nessun imbarazzo nel riciclarsi

'Passione Democratica', associazione politico-culturale di centrosinistra, interviene sulle dichiarazioni di Pierluigi Piccini, Alfredo Monaci e Mauro Marzucchi, che "pur di correre il palio del potere cittadino, hanno fatto quello che i fantini fanno per mestiere: vanno là dove ci siano speranze di monta e di vittoria". L'associazione sottolinea poi "la loro instancabile voglia di non mollare l'agone politico, nonostante l'assenza di una linea di indirizzo stabile e il loro accomodarsi sui molteplici carri dei vincitori (sia di centrosinistra che di centrodestra) senza aver apportato alcunché di concreto". "Monaci, da buon democristiano avvezzo alle posizioni di potere, scrive un articolo con alcuni punti salienti che dovrebbero servire al rilancio della città – scrive Passione Democratica –: perché non sono state avanzate prima?".

