Molotov lanciata contro la sede ultrà ex Fedayn al Quadraro indaga la Digos

Digos indaga su un attentato incendiario in via Cartagine a Roma. Ignoti hanno lanciato una bottiglia Molotov contro le saracinesce della sede ex Fedayn Quadraro, finita nel mirino dell'antimafia. 🔗 Lasu un attentato incendiario in via Cartagine a Roma. Ignoti hanno lanciato una bottigliale saracinesce dellaex, finita nel mirino dell'antimafia. 🔗 Fanpage.it

